Sam Elliott, actor de cine y televisión, estará presente en el Plaza Classic Film Festival hoy 10 de agosto.La visita del histrión a la frontera responde a la invitación que se le hizo para asistir a la premier de la cinta independiente ‘The man who killed Hitler and then the Bigfoot’, la cual protagoniza.Junto al director de la película Robert Krzykowski, el actor atenderá a las preguntas que le haga el público después de la exhibición programada para las 10:30 de la noche en el Plaza Theatre.Intérprete de inolvidables personajes en películas como ‘Tombstone’, ‘Mask’, ‘The big Lebowski’ y el remake de ‘A star is born’, Elliott interpreta en ‘The man…’ a un veterano americano que es contratado para capturar a una mítica criatura.Además de las presentaciones de artistas de renombre como Elliot, Bruce Dern y Ali MacGraw, el festival que arrancó el pasado 2 de agosto y termina el 12 programa películas de diversos géneros, tal es el caso de ‘Napoleon Dynamite’, ‘De aquí a la eternidad’, ‘Freaky Friday’, ‘Querida, encogí a los niños’, ‘Aventurera’, ‘Historia de amor’, ‘Kill Bill: Volume 1’, ‘Vertigo’ y ‘Niños del hombre’, entre muchas otras.A sus 73 años es el protagonista de esta cinta donde pronto deja ver su habilidad y fuerza, por lo que es considerado por un oficial del FBI y por el representante del gobierno canadiense para una importante misión.Y es que la capacidad de rastreo de Calvin y su aparente inmunidad lo han convertido en el único candidato viable para una misión de alto secreto: matar a Bigfoot.La legendaria criatura, además, es portadora de una plaga que podría aniquilar toda la vida terrenal si no se destruye.Cuando la búsqueda comienza, la película muestra escenas retrospectivas de cuando el héroe utilizó sus habilidades como un multilingüista para infiltrarse en la Alemania nazi y matar a Der Führer.10 de agosto a las 10:30 p.m.Plaza Theatre125 W. Mills Ave.Entrada: 10 dólaresBoletos a la venta en Ticketmaster, en la taquilla del teatro y en el teléfono 800-745-3000.

