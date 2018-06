Recrearán su espíritu y sonido

Este 9 de junio, atrévete a vivir una experiencia al estilo Motley Crue de la mano de la banda juarense Glam Heart.El lugar de la cita es Hysteria Bar, donde el grupo Anestesia abrirá la noche de rock para calentar motores.Luego, entrará en acción Glam Heart con un repertorio de 20 canciones de Motley Crue, entre las que destacan ‘Shout at the devil’, ‘Home sweet home’, ‘Wild side’, ‘Live wire’, y ‘Dr. Feelgood’.Luis, guitarrista de Glam Heart, destaca que a diferencia de los conciertos tributo, su grupo brindará una gran experiencia, en la que no necesariamente aparecerán caracterizados a la usanza característica de la banda estadounidense, pero sí recrearán el espíritu y sonido de sus temas.Glam Heart lo integran Kike Stoned (voz principal); Alvi Villarreal (batería y coros);Ever Toka (bajo y coros), y Luis Glam Heart (guitarra y coros).El grupo juarense, famoso por su interpretación de covers de glam y metal participó en el Festival Internacional Chihuahua 2014, cuando abrió para el grupo Loverboy. Estuvieron presentes en el festival Enrockeciéndote junto a Tim ‘Ripper’ Owens, ex vocalista de Judas Priest y Iced Heart.En abril del año pasado, participaron en el Bikefest en la Plaza de la Mexicanidad, donde alternaron con El Gran Silencio.Motley Crue Night ExperienceA cargo de Glam Heart9 de junioHysteria Bar(Ferrocarril e Ignacio Mejía)Puertas abren a partir de las 8:00 p.m.Entrada libre

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.