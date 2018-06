A ritmo de jazz

Si de verdad amas a The Beatles, te gustará escuchar sus temas en versiones de jazz.Este 14 de junio, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez te invita al concierto The Beatles Jazz, un homenaje a una de las bandas más importantes en la historia de la música.La presentación estará encabezada por Anthropos Jazz Ensamble de la UACJ, formada por Juan Pedro Macías (guitarra eléctrica); Alvaro Mireles (bajo eléctrico); Fernando Fonseca (teclado y piano); Alfredo Flores (saxofón); Karlo Mireles (batería y dirección musical), y como invitada especial la vocalista Lizet Cárdenas Peña, del grupo La Petite Band.Se tendrá también la participación del grupo The Blues Mess, conformado por Víctor Yuriab Montañés (batería); Alvaro Mireles (bajo eléctrico); José Jiménez (guitarra eléctrica), y Soledad en la voz.Karlo Mireles, director musical y baterista de Anthropos Jazz, dice que el concierto, de una hora y 30 minutos de duración consta de diferentes versiones en jazz de los temas de The Beatles que ya han hecho algunos jazzistas consagrados como Joshua Redman.Algunos de estos temas serán ‘Blackbird’, ‘Michelle’, ‘Let it Be’, ‘Norwegian Wood’, ‘Come Together’, ‘Hard Day’s Night’, y ‘And I Love Her’.El grupo The Blues Mess, famoso en Ciudad Juárez por sus presentaciones en diversos foros, intervendrá con la interpretación de tres temas de la banda de Liverpool.The Beatles Jazz14 de junio7:30 p.m.Teatro Gracia Pasquel / Centro Cultural Universitario(Avenidas Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles)Entrada libre

