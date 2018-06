Se ponen Diablos

Tras nueve días consecutivos de no jugar en su casa, el próximo miércoles 13 de junio los Chihuahuas de El Paso regresan al Southwest University Park para una serie de tres partidos ante los Nashville Sounds, y también regresan las múltiples promociones que el equipo tiene para que sus aficionados pasen un rato agradable, mientras disfrutan del juego.Para el miércoles, échate un clavado en el baúl de los recuerdos, encuentra tus hombreras y pantalones con paracaídas, y asiste al estadio para ser parte de una noche ochentera (80’s Night), con una explosión llena del pasado que ya no querrás volver al futuro.Como cada miércoles, los Chihuahuas utilizará el uniforme de los Diablos de El Paso de 1987, y para recordar aún más a aquel legendario equipo que jugaba en el Dudley Field, las primeras mil 500 personas que ingresen con boleto pagado recibirán una cangurera con el logo de los pingos.No olvides que ese día las personas de 60 años de edad y mayores comen gratis, por lo que reciben un cupón válido por un Jumbo Hot Dot que pueden canjear en Monchi’s o Rio Grrrande Grill.El jueves 14 celebra con los Chihuahuas el 243 cumpleaños del Army. Militares en servicio activo y veteranos pueden comprar boletos a través de GovX.com o en la taquilla para un 25% de descuento en juegos de lunes a jueves. No incluye el 26 de marzo, el 10 de abril, el 2 de julio y el 3 de julio.Al mismo tiempo será noche de agradecimiento y se honrará a todos los militares y rescatistas, tanto del pasado como del presente.Qué: Nashville Sounds vs El Paso ChihuahuasCuándo: del 13 al 15 de junio 2018Dónde: Southwest University ParkHora: los tres días 7:05 pmPromocionesMiércoles 13Personas de 60 años de edad y mayores comen gratis. Reciben un cupón de comida para un Jumbo Hot Dog canjeable en Monchi’s o Rio Grrrande GrillNoche ochenteraEncuentra tus hombreras y pantalones con paracaídas porque es 80's Night en el parque de pelota. Prepárate para una explosión del pasado que no te hará querer volver al futuro.La primeras mil 500 personas que ingresen con boleto pagado reciben una cangurera con el logo de los Diablos de El PasoJueves 14Jueves económicoBudweiser o Bud Light de 12 oz, $2 dlls; Margaritas $2 dlls; Pepsi de 20 oz o bebidas suaves $2 dlls; Palomitas $2 dlls; Chihua’rrrines $2 dlls. La promoción termina dos horas y medias después de que se abren las puertasCelebrando al ArmyCelebra con los Chihuahuas el 243 cumpleaños del Army. Militares en servicio activo y veteranos pueden comprar boletos a través de GovX.com o en la taquilla para un 25% de descuento en juegos de lunes a jueves. No incluye el 26 de marzo, el 10 de abril, el 2 de julio y el 3 de julio.Jueves de agradecimientoÚnete a los Chihuahuas para agradecer y honrar a todos los militares y rescatistas, tanto del pasado como del presente.

