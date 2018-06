Para gustos alternativos

El escenario siempre activo del Lowbrow Palace se prepara para recibir a un representante del synth pop y a un intérprete de indie rock.Chad Valley se presenta mañana 9 de junio en el foro de la avenida Robinson, mientras que Mitski lo hará el viernes 15; ambos conciertos darán inicio a las 10 de la noche.Hugo Manuel, mejor conocido como Chad Valley es un cantante inglés de electrónica que tiene dos discos en su carrera: ‘Young hunger’ y ‘Entirely New Blue’.De ellos se desprenden canciones como ‘Now that I’m real’, ‘Shell suite & remixes’, ‘Fall 4 U’, ‘Tell all your friends’ y ‘True’.Chad Valley comenzó como un proyecto en solitario junto a la banda de Jonquil que dirige. En 2012, Manuel lanzó su primer álbum de larga duración, que contó con contribuciones de otros artistas, incluyendo Twin Shadow, The Sea Dog y Totally Enormous Extinct Dinosaurs.En tanto, el 15 de junio arriba al Lowbrow Palace Mitski, cantante japonesa de indie rock que alternará escenario con Katie von Schleicher.Radicada en Nueva York, Mitski inició su carrera mientras estudiaba en el Conservatorio de Música Purchase College, periodo durante el cual lanzó sus dos primeros álbumes: ‘Lush’ (2012) y ‘Retired from sad, new career in business’ (2013).Después de graduarse lanzó su tercer álbum de estudio ‘Bury me at makeout creek’ y dos años más tarde ‘Puberty 2’.Su música refleja su identidad multicultural, mitad japonesa, mitad americana, y la experiencia de haber vivido en China, Malasia, Turquía y la República Democrática del Congo.Chad Valley9 de junio a las 10:00 p.m.Lowbrow Palace111 E. Robinson Ave.Entrada: 13 y 15 dólaresMitski15 de junio a las 10:00 p.m.Lowbrow Palace111 E. Robinson Ave.Entrada: de 13 y 15 dólares