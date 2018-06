El nuevo astro del hip hop

Este 14 de junio, El Coliseo de El Paso dispondrá su escenario a un espectáculo que promete romper todas las convenciones: se trata del concierto del intérprete, rapero y productor Russel Vitale.Como buen miembro de la ‘generación del milenio’, “Russ” -conocido así comercialmente- es un artista multidisciplinario que alcanzó la fama gracias a las plataformas de ‘streaming’, con una producción editada por él mismo y sin campañas publicitarias de por medio.Luego de más de 10 años de trabajo en el anonimato, actualmente el fenómeno Russ no ha pasa inadvertido, pues con la aparición de “There’s Really a Wolf’, su primer material discográfico, el chico que antes componía en las sombras ahora se encuentra entre los raperos más influyentes del 2017 y los calificativos para él y su trabajo no se han hecho esperar.“Nueva promesa del hip hop estadounidense” o “el hombre que ha podido ‘rappear’ sin despeinarse” han sido algunas de las maneras de llamar al joven de apenas 25 años, quien cuenta ya con una andadura de 10 en el mundo musical y una imagen impecable.Pero al margen de la fama, los más altos objetivos de Vitale se han concretado en la formación de un estilo propio en el que convergen ritmos como el hip-hop experimental, el chill- hop y el trap.Este logro es producto de la disciplina que implicó para el cantante cumplir un reto autoimpuesto: publicar una canción a la semana en ‘Soundclud’.Pronto, del juego de ‘ensayo y error’ resultó ‘What They Want’, la canción que en 2015 catapultó al autor hacia la que sería una imparable carrera de éxitos.Actualmente, Vitale ha colocado dos temas en la lista los ‘Billboard Hot’ y su más reciente álbum ya suena entre los favoritos del género.Toma nota14 de junio8:00 de la nocheEl Paso County Coliseum4100 East Paisano79905El Paso, TX, USAdmisión: desde 29.95 hasta 46.95 dólaresBoletos de venta en Ticketmaster

