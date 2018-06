Verdadero sabor casero

A veces, cansada de comer lo que la económica oferta de las cadenas de comida rápida ofrecen, busco sabores caseros que me permitan sentirme en casa aunque no pueda ir porque la dinámica laboral me mantiene en la calle.En esta exploración fue que hace tiempo di con una pequeña fonda que está en muy buena ubicación. Se llama ‘Don Eulalio’ y se localiza en la Prolongación Pronaf, justo frente al Seguro Viejo.Ahí, tres mujeres muy bien organizadas y con sobrado talento para la cocina, preparan desayunos, comida del día y antojitos, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.Durante la mañana, quien ande por esa activa zona en algún trámite o de pasada, bien puede disfrutar de unos deliciosos chilaquiles montados, de unos huevos rancheros, o de su variante con jamón o chorizo, todos acompañados de algún guisado y de ricos frijolitos.También como opción de desayuno, en la fonda sirven omelettes y burritos de chile colorado, verde, mole, papas con queso y chicharrón.Ya después de mediodía, en ‘Don Eulalio’ comienzan a salir los olorosos vapores que despide el fogón de la cocina. La comida del día varía, pero siempre es garantía.Bien puede ser que se sirva un exquisito arriero o un asado de puerco. Otros días tienen milanesa empanizada, bistec a la mexicana, pechuga en rajas poblanas, eso sí, el plato siempre servido con un rico arroz de grano bien abierto, frijoles refritos y una porción de ensalada.Los viernes, los amantes del caldo de res van a gozar en este comedor, sin embargo, si la opción no es aquello que tanto se le antoja, ahí no queda la oferta. También hay hamburguesas, tacos dorados, flautas, tortas, quesadillas y unas enchiladas que son un verdadero agasajo.Don EulalioProlongación PronafFrente al Hospital 6 del IMSS (Seguro Viejo)Abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. de 5:00 p.m.

