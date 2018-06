Para terminar el domingo con un momento de buena música que lo prepare a uno para el inicio de la semana, desde este 3 de junio inició una serie de ocho presentaciones dentro del tradicional evento anual Música Bajo las Estrellas (GECU presents Music Under The Stars).La serie de conciertos es gratuita con cuatro presentaciones en el parque Chamizal National Memorial, ubicado en el 5800 de la calle San Marcial, a un costado del Puente Libre; y otros cuatro conciertos en el Estadio Cohen, que se localiza en el 9700 Gateway North Blvd.‘Estamos entusiasmados de presentar la programación de este año para la edición 35 de GECU presenta Música Bajo las Estrellas’, dijo el subdirector del Departamento de Museos y Asuntos Culturales, Ben Fyffe. ‘Esta serie de conciertos se ha convertido en un elemento básico del verano que estamos orgullosos de continuar como parte del compromiso de la Ciudad para mejorar la calidad de vida de El Paso.’La edición 35 abrirá el mes de junio en el parque Chamizal National Memorial con cuatro presentaciones y cerrará en julio en el Estadio Cohen también con cuatro presentaciones en colaboración con El Paso Live.Para tu información-Es un evento familiar, puedes llevar complementos para armar un picnic, cobijas, sillas, alimentos que no requieran encender fuego-Prohibido llevar contenedores de vidrio-No se permite la entada a mascotas- No introducir bebidas embriagantes-Prohibido fumar o encender fotagas-Carpas, sombras y cualquier estructura hay que recogerla antes de que inicie el conciertoMúsica bajo las estrellasCalendarioChamizal National Memorial5800 San Marcial Street10 de junioSangre GitanaFlamenco y Rumba7:30 pm – 9:30 pm17 de junioKikimoraNeo Soul7:30 pm – 9:30 pm24 de junioFlor de Toloache (mariachi)Noche Ranchera7:30 pm – 9:30 pmEstadio Cohen9700 Gateway North Blvd.4 de julioFrank Ray (c/fuegos artificiales)Country7:00 pm – 9:00 pm8 de JulioGedeon Luke & The PeopleSoul7:30 pm – 9:30 pm15 de JulioChicano BatmanIndie Rock7:30 pm – 9:30 pm22 de julioQueen NationTributo a Queen7:30 pm – 9:30 pm

