Yanni celebra el 25 aniversario del álbum ‘Live at the Acropolis’ con una gira de conciertos que aterriza este 14 de junio en el Abraham Chavez Theatre.Así, el público fronterizo tendrá la oportunidad de ver en vivo un show al más puro estilo de este músico y compositor griego, que lo mismo toca el piano o los sintetizadores, a la vez que dirige su gran orquesta.Yanni 25 – Acropolis Anniversary Concert Tour es el nombre de la gira mundial que ha recorrido Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico y Panamá, y que ahora llega a El Paso.Galardonado con más de 40 álbumes de platino y oro en todo el mundo, Yanni ha realizado presentaciones en sitios históricos, como el Taj Majal en la India, la Ciudad Prohibida en China, el Royal Albert Hall en Inglaterra, las Pirámides en Egipto y El Morro en Puerto Rico.Su concierto ‘Live at the Acropolis’ fue lanzado en 1994. Se grabó en el Teatro Herodes Atticus en Atenas, Grecia, y fue transmitido en PBS antes de convertirse en un fenómeno.Además de los temas contenidos en ese disco en vivo, el músico presentará su más reciente producción titulada ‘Truth of touch’, el cual se publicó tras casi una década sin grabar material original.El disco anterior, ‘Sensual Chill’, alcanzó el primer lugar de la lista Billboard en la categoría new age.Yanni 25 – Acropolis Anniversary Concert Tour14 de junio a las 7:30 p.m.Abraham Chavez TheatreEntrada: 60 y 75 dólaresBoletos a la venta en Ticketmaster

