Cine gratis para todos

Tenga lista su silla de jardín o su manta y justo a la puesta del sol prepárese para disfrutar de las películas al aire libre que durante cuatro viernes presentará The Student Engagement & Leadership Center en la Cetennial Plaza de UTEP.El evento, conocido como ‘Movies on tha Lawn’ (Películas en el césped), regresa este año a partir de esta noche. Las películas serán proyectadas en una pantalla inflable de 18 pies los días 8 y 22 de junio, y 6 y 20 de julio.Además no se requiere ser estudiante de UTEP para disfrutar de las películas, pues la invitación está abierta a todo el público y la entrada es gratis.En el estacionamiento de cuatro niveles (Sun Bowl Parking Garage) que se localiza sobre el Sun Bowl Dr. los asistentes podrán dejar su vehículo sin costo alguno. De ahí se camina por la University Avenue hasta llegar a la Centennial Plaza.Las películas están programadas para iniciar a las 8:30 pm, pero el horario de inicio estará determinado por la puesta del sol. Puede haber cambios de última hora en la cinta a proyectar sin previo aviso.Está prohibido llevar bebidas alcohólicas y envases de vidrio y tampoco se permite el ingreso con mascotas.Habrá puestos de venta de comida, como el combo de palomitas, soda y hot dog por $5 dólares, pero también se permite que las personas lleven sus propios refrigerios.Esta noche se proyectara la versión del 2017 de ‘Jumanji: Welcome to the jungle’. El viernes 22 de junio toca el turno a ‘The Goonies’, película de acción y aventura. Para el 6 de julio se proyectará ‘A Wrinkle in Time’ de Disney, y el 22 de julio se cierra con película de ciencia ficción, acción y aventura, ‘Ready Player One’.Qué: Movies on the lawn 2018(Películas en el césped)Dónde: Centennial Plaza de UTEPCuándo: 8 y 22 de junio, 6 y 20 de julioHorario: 8:30 pm (la hora de inicio está determinada por la puesta del sol)Entrada: gratisEstacionamiento: gratis en el UTEP Sun Bowl parking garageCarteleraViernes 8 de junio, 8:30 pmJumanji: Welcome to the jungleViernes 22 de junio, 8:30 pmThe GooniesViernes 6 de julio, 8:30 pmA wrinkle in timeViernes 20 de julio, 8:30 pmReady player onePara tomar en cuentaPuede llevar su propia silla de jardín, manta y snacksNo se permiten bebidas alcohólica ni envases de vidrioNo se permiten mascotasHabrá combo de palomitas, soda y hot dog por $5 dlls, además de otros puestos de comida