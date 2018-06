A tono con El Komander

Este 10 de junio, se presenta en Wet N’ Wild Waterworld el cantante y compositor mexicano Alfredo Ríos El Komander.El controversial cantante, uno de los más coreados del género regional mexicano de banda, llega al parque acuático a poner a cantar a todos los presentes sus éxitos y a celebrar sus 10 años de trayectoria.Ríos inició en el 2008 son su disco debut ‘El Katch’, cuyos temas escalaron rápidamente a los primeros lugares de popularidad en México y Estados Unidos.Algunos de sus temas más famosos son ‘Yo soy de rancho’, ‘El papel cambió’, ‘Túmbate el rollo’, ‘El Taquicardio’, ‘Malditas ganas’, ‘Borracho y escandaloso’, y ‘Abusamos del alcohol’.Si con el concierto de El Komander no te has decidido a visitar este parque, quizá con esto te animes para ir calentando motores antes de su presentación:Alfredo Ríos El Komander10 de junioEn Wet N’ Wild WaterworldBoletos regulares de temporada y pasas de temporada son válidos para disfrutar del concierto.Boletos:Niños y personas de 1.20 metros de estatura en adelante: 24.99 dólares más impuestoNiños de menos de 1.20 metros de estatura: 19.99 más impuestoNiños de uno a tres años: 4.99 más impuestoNiños menores de un año entran gratis.Pases de temporada para niños grandes y adultos: 39.99 dólaresBoletos con descuento*Tiendas Circle K en El Paso y Tiendas Pic Quick en Las Cruces de viernes a domingo:21.99 dólares más impuesto para personas de 1.20 metros en adelante19.99 dólares más impuesto para personas que midan menos de 1.20 metrosInformación general:*Wet’n Wild Waterworld se encuentra en:804 South Desert Boulevard, Anthony, Texas.Teléfono: (915) 886-2222Abierto los fines de semana en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.Estacionamiento: 2 dólaresHorario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.Los sí y los no del parque:*Sí puedes traer tu propia comida.*No puedes ingresar ningún envase de vidrio.*Sí puedes ingresar alcohol (cerveza o vino), a excepción de algunos festivales.*Sí puedes llevar tus propias mesas y sillas, siempre y cuando no obstruyan la vista de los demás cuando haya un espectáculo o evento musical.*Sí puedes asar carne, puedes traer tu propio asador (de gas propano) o rentar uno en el parque.*Por razones de seguridad, no puedes traer asadores de carbón, pero el parque sí te los renta y te vende carbón.*En el parque, hay señalética que te indica la profundidad de las atracciones y albercas. Si no sabes nadar, evita las de mayor profundidad.