El beisbol ha sido considerado durante muchos años como el deporte nacional de los Estados Unidos y El Paso no podía quedarse fuera en ese sentido con una rica historia y tradición beisbolera que es presentada por el Centennial Museum and Chihuahuan Desert Garden de UTEP bajo el título ‘Baseball on the Border’ (Beisbol en la Frontera), en una exhibición que podrá ser vista hasta el 29 de septiembre de este año.El museo tiene exhibiciones permanentes en las que se pueden conocer toda la historia de esta región, así como exhibiciones temporales con temas relacionados con la vida y la cultura de la frontera, y en esta ocasión toca el turno al beisbol.‘Los sonidos, aromas e imágenes del beisbol son clásicos y eternos. Sin embargo, en El Paso, el beisbol tiene un giro distinto. ¿Dónde más encontrará usted música de mariachis, un Chihuahua que baila y un hot dog al que le llaman Juárez Dog? La ciudad de El Paso tomó el beisbol y lo hizo único; un híbrido que refleja la doble identidad del lugar y su comunidad.’De esta manera se da la bienvenida a los visitantes que entran a la sala dedicada exclusivamente a la historia del beisbol en la frontera. Después se puede apreciar fotografías de equipos como El Paso Browns de 1892 y el Texas and Pacific Railroad de 1905.Un uniforme de la Bowie High School de la época, hace recordar el título estatal que lograron en la década de los 40s. Y los arreos de catcher, también de aquellos tiempos, encienden la imaginación para que uno se dé una idea de cómo se jugaba este deporte hace muchos años, con guantes más chicos, el peto hecho de madera y una muy rudimentaria máscara del receptor.Los Diablos de El Paso fueron una parte importante en la historia del beisbol en El Paso y se conserva un plato de home de finales de los 40s que se usó en el desaparecido Dudley Field.Incluso no se olvidaron de Juárez y se hace una reseña del aporte que han tenido equipos juarenses en el beisbol, como los Indios, recordando los años en que equipos de esta ciudad jugaban en Texas.Por ahora, la historia del beisbol en El Paso se escribe día a día con los Chihuahuas, pero no se pueden olvidar a otras novenas como los Sun Kings y los mismos Diablos, que dejaron un rico precedente en el también llamado ‘rey de los deportes’.Usualmente, el enfoque principal del museo es la universidad, pero como en el verano no hay tantos estudiantes y reciben más visitas del público en general, decidieron hacer una exhibición que sea más ligera culturalmente hablando.El pasado 2 de junio se llevó a cabo un panel de discusión con especialistas en beisbol, y próximamente, en fecha aún por determinar, habrá otro pero en español, abierto a la comunidad.Las personas que asistan a ver la exhibición del beisbol, y el museo en general, pueden estacionarse atrás del museo, solamente tienen que decir en la caseta de seguridad que van a ese lugar para que les den permiso para estacionarse.El Centennial Museum fue construido en 1936 para celebrar los 100 años de la independencia de Texas, lo que lo hace el museo más antiguo de El Paso.Exposiciones permanentes en el museo se centran en la historia natural y cultural de la región del Desierto Chihuahuense, el desierto más grande de América del Norte, y los lazos de amistad que existen entre la Universidad y Bhután se pueden ver en sus alrededores.Baseball on the Border (Beisbol en la Frontera)Del 3 de mayo al 29 de septiembre 2018UTEP Centennial Museum500 W University Ave y Wiggins Rd.El Paso, TX, 79902Entrada y estacionamiento gratuitosHorario: Lunes a sábado, 10:00 am a 4:30 pmCerrado domingos, días festivos de la universidad y los días que hay juego de futbol americanoInformes: 915 747 5565Sitio web: www.museum.utep.eduCorreo electrónico: [email protected] Exhibiciones permanentesPresentan aves y animales, geología, paleontología, arqueología y antropología de esta zona fronteriza. Además conozca la región del desierto Chihuahuense de El Paso, del sur de Nuevo México y del norte de México.Exhibiciones temporalesMuestran temas relacionados con la vida y la cultura de la frontera o de manera más amplia, sobre las Américas.