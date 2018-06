Dale vuelo a tu espíritu aventurero

Rodeado de hermosos paisajes naturales, y a tres horas de El Paso por carretera, Inn of the Mountain Gods es el lugar ideal para dejar a un lado la rutina de la ciudad y relajarse con diversas actividades al aire libre y también pasar un rato agradable con los diferentes espectáculos que se presentan continuamente.Para los que tienen espíritu aventurero, este es un buen momento y un excelente lugar para ponerlo en acción. Sólo tome sus botas de montaña y disfrute de un hermoso día de caminata por el bosque nacional Lincoln.Qué tal pasar un día de pesca o bien realizar kayak, paddle y más en el Lago Mescalero. Y para los que no temen a las alturas está la tirolesa conocida como Ski Apache ZipTour, una aventura que empieza a 11 mil 489 pies (3,500 m) sobre el nivel del mar y que tiene una longitud de más de 8 mil 900 pies (2,700 m), lo que lo hace uno de los más largos del mundo.También puedes pasear en bicicleta o a caballo, o bien, realizar actividades en el interior de Inn of The Mountain Gods, así como en el Casino, y disfrutar de buena comida en los restaurantes o de una charla agradable con los amigos en los bares.Si de entretenimiento se trata, el próximo 24 de junio se presenta el comediante de origen mexicano Gabriel Iglesias, muy identificado con la comunidad latina por el tipo de comedia en la que representa diferentes situaciones que él mismo ha vivido.Originario de San Diego, California, Gabriel fue el más chico de seis hermanos y en 1997, a la edad de 21 años decidió abandonar su trabajo diario para perseguir su sueño de convertirse en un comediante de tiempo completo.Dos días antes, el viernes 22 de junio, se presenta la estrella de la música country, Justin Moore, que tendrá como invitado especial al grupo Turnpike Troubadours.Inn of the Mountain Gods287 Carrizo Canyon RdMescalero, NM, 88340Reservaciones: 1-800 545-9011Próximos eventos:22 de junioJustin Moore, estrella country, y como invitado especial Turnpike TroubadoursBoletos: Desde $39 dlls24 de junioGabriel Iglesias, el comediante ‘Fluffy’Boletos: $49 dlls entrada generalLos shows empiezan a las 8:00 pm, para adultos de 21 años y mayores.Los boletos se adquieren a través de Yapsody.com o Ticketmaster.Informes: 1-877 277-5677 o innofthemountaingods.comHABITACIONES DE HOTELPresidential SuiteExecutive SuiteDeluxe SuiteGrand SuiteRoyal SuiteSuperior RoomLuxury RoomStandard RoomRESTAURANTESWendell’s Steak & SeafoodDesayuno/Comida 8:00 am a 2:00 pmCena 5:00 pm a 9:00 pm (10:00 pm viernes y sábado)Broken Arrow Tap HouseLunes a viernes 11:00 am a 6:00 amSábado y domingo 24 horasCerrado lunes a viernes de 6:00 am a 11:00 amGathering of Nations BuffetsDesayuno, comida, cena1852 Treaty RoomViernes y sábado 8:00 pm a 12:00 amWendell’s LoungeLunes a Viernes 3:00 pm a 11:00 pmSábado y domingo 1:00 pm a 11:00 pmSmokey B’s GrillDomingo a jueves 7:00 am a 10:00 pmViernes y sábado 7:00 am a 1:00 amBig GameDiariamente 11:00 am a 2:00 amCASINOApache Spirit ClubBingoBlackjackCasino ApachePoker RoomACTIVIDADES AL AIRE LIBRESki ApacheApache Eagle ZipriderCaceríaGolfPescaRenta de bicicletasPaseos a caballo