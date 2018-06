El placer de comer bien

En Las Espadas Brazilian Steakehouse, el placer de la cocina de especialidad no proviene únicamente del sentido del gusto, pues la hora de comer adquiere el atractivo visual que caracteriza al ‘rodizio’ en la tradición brasileña.Este estilo de servicio, que consiste en cocinar y servir la carne en espadas de metal, es también una costumbre que aporta la hora de comer un aire de ceremonia y fantasía.El protocolo comprende dos etapas: primero, los comensales eligen de una generosa barra de ensaladas, frutas, entremeses y salsas los complementos ideales para una selección de cortes.Enseguida, los meseros desfilan hasta su mesa ofreciendo en cada espada una variedad de carne distinta que los visitantes tienen la opción de aceptar o no, según la ocasión, el gusto o el apetito.Las posibilidades incluyen cortes de cerdo, res, pollo y pulpo que se presentan en un promedio de 30 variedades – o, literalmente–30 espadas, cada una de las cuales convida a un sabor diferente.Esta es la experiencia que se vive en Las Espadas Brazilian Steakhouse, donde además de una barra de ensaladas y complementos que incluye 140 productos, se ofrecen 32 variedades de cortes.Tanto en la barra como en la selección de los cortes de carne, figuran platillos de la cocina local y nacional, además de preparaciones que integran elementos de las gastronomías mexicana y brasileña.De los sabores de Brasil, Las Espadas trae a la frontera las siguientes preparaciones:En la barra:Farofa: es similar a la tortilla mexicana. Se prepara con harina de Yuca.Pan de queso: se acompaña con crema de ajo, piña asada con canela, chistorra y chorizo brasileño; estos últimos son ‘charcutería’ o lo que aquí se conoce como salchichonería.Fejioda: este platillo se utilizaba para alimentar a los esclavos e indígenas. Su preparación se realiza con los sobrantes de la asadura de churrasco; costilla de cerdo y res, que se cuecen con frijol negro hasta adquirir un característico sabor ahumado. La costumbre es servirlo sobre una cama de arroz blanco que se acompaña con farofa.Servido en espadas:Fraldinha: una de las especialidades de la casa. Pocos ‘rodizios’ la manejan. Puede servirse como un brisket ahumado o costilla BBQ elaborada a partir de una receta desarrollada en el restaurante.Otras opciones son el sirloin natural, la picaña de res y la picaña ‘mineira’, que se elabora a partir de carne de cerdo y se adereza con jalea de habanero y piña.La recomendación infalible es la receta de pulpo a las brasas creada por el chef del lugar.En la cava:El restaurante maneja alrededor de 90 etiquetas diferentes de vinos argentinos, chilenos, españoles, franceses, italianos, y por supuesto, mexicanos. Entre ellos, destaca el vino de la casa: Madero 3V, originario de Coahuila.¿Y el postre?...Plátanos capeados al estilo brasileño: se elaboran a partir de una fritura sin huevo que forma parte de los secretos de la casa.Crema de papaya: sus ingredientes son licor de casís, papaya, nieve y leche condensada.Gelatina, yogurt y fruta picada: el toque de frescura natural que no puede faltar una barra de carnes.Carrito de postres: el costo de este servicio es adicional, pero entre las opciones que incluye se encuentran algunas tentaciones a las que será difícil resistirse; por ejemplo, el soufflé de elote, el pay de nuez, los ‘brownies’, el ‘cheesecake’ de zarzamora, el pastel de tres leches, y el de zanahoria.Para todos los gustos:Durante los fines de semana el restaurante diversifica su oferta introduciendo platillos de otras tradiciones, como los son la paella valenciana y recientemente una sección de ‘snacks’ al estilo norteamericano en donde se pueden encontrar ‘nuggets’, papas fritas y banderillas.Las Espadas Brazilian SteakhouseAvenida Ejército Nacional, número 8397, colonia Partido Iglesias.Tel. 741-81-66.FB: @LasEspadasJRZ

