Una noche para recordar

Este 12 de junio, será la noche ideal para revivir bellos recuerdos de la mano de Los Silver y de Omar Ibarra, ex vocalista de Los Ángeles Negros en la Feria Juárez.Los Silver, la agrupación más querida de la frontera, nacida en la colonia Barrio Alto a principios de los 60, es una de las protagonistas de esta noche de nostalgia pura y romanticismo.El grupo es uno de los consentidos de Ciudad Juárez y sus alrededores por canciones que han traspasado las fronteras del tiempo, como ‘Novia Linda’, ‘La Luna y la Rosa’, ‘Moriré en el Río’, ‘Siempre Lloraba’, ‘Yo Quiero Verte Llorando’, ‘Amor Querido’ y ‘Momentos’.Sus presentaciones en vivo son todo un fenómeno, donde reúnen por igual a adolescentes que cantan sus canciones al pie de la letra, adultos mayores vestidos a la usanza pachuca bailando de cachetito, o parejas que se enamoraron con sus canciones allá por los 70s.Es tanto el cariño y la admiración por los juarenses, que la Orquesta Sinfónica y el grupo coral de la UACJ se ha unido a ellos en dos conciertos sinfónicos a manera de homenaje; el último de ellos fue el pasado 15 de abril.Además de Los Silver, esta noche se presenta Omar Ibarra, ex vocalista de Los Ángeles Negros, grupo al que perteneció de 1987 a 1991.A través de sus redes sociales, el vocalista anunció que estará en la ciudad el 12 de junio con su grupo cantando los éxitos de Los Ángeles Negros como ‘Murió la Flor’, ‘Y volveré’, ‘A tu recuerdo, ‘Déjenme si estoy llorando’ y muchas más.Omar es originario de Tepic, Nayarit y se integró a la agrupación chilena en 1987 cuando tenía 24 años. Quien ha seguido su trayectoria, lo ubica por su distintiva voz influenciada por Germain de la Fuente, cantante original de Los Ángeles Negros.Los Silver y Omar Ibarra, ex vocalista de Los Ángeles Negros12 de junio9:00 p.m.Entrada gratuita con tu boleto de la feria

