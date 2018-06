Chorros de frescura

Ante las altas olas de calor, sólo hay una razón que justifica salgas de casa: refrescarte con chorros de diversión, la opción que te ayudará a mitigar estos calorones y mantendrá a los pequeñines de la casa más felices que nunca.Parques acuáticos ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad, te dan la bienvenida estas vacaciones para que tus días estén llenos de diversión.En cada uno de estos parques encontrarás más de una docena de juegos interactivos que incluyen paneles de salpicaduras, barriles gigantes que avientan agua, resbaladeros, fuentes y muchas cosas más que harán que disfrutes tu día al máximo.Grandes y chicos pasarán horas llenas de diversión al tiempo que mitigan las altas temperaturas que azotan la región.El acceso a estos parques es totalmente gratuito, lo único que pide el departamento de Parques y Jardines de la ciudad de El Paso para que puedas disfrutarlos al máximo es que sigas las reglas de convivencia establecidas por el departamento.Los parques se encuentran abiertos desde abril y permanecerán así hasta el 30 de octubre de este año. ¿Así que, por qué sufrir el calorón? Ponles el traje de baño a los pequeños, que agarren su toalla y ¡a divertirse!.PARA CONSERVAR EL AGUA LIMPIA PARA TODOS, PUNTOS A TOMAR EN CUENTA:El agua que se usa en las fuentes interactivas por lo general es reciclada y puede contener microbios.Los tratamientos de limpieza del agua, como los que usan cloro, no eliminan los microbios en forma instantánea.La orina en el agua debilita el poder del cloro para eliminar los microbios.Si tienes diarrea, no te meta en el agua.Ir al baño cada 60 minutosRevisar los pañales de los niños cada 30 a 60 minutos y cámbielos lejos del agua.NO tragar aguaNO se sentarse en los chorros del aguaREGLAS DE LOS PARQUES CON ROCIADORESPara su visita al parque con rociadores sea agradable y segura la ciudad de El Paso pide atender las siguientes reglas:• Se recomienda el uso de zapatos para el agua ya que el concreto es resbaloso cuando esta mojado.• No hay salvavidas en guardia, por ello, se requiere la supervisión de adultos en todo tiempo.• Evitar beber el agua de los rociadores.• No se permite correr o jugar bruscamente.• No se permiten las mascotas.• No se subirse o se colgarse de los accesorios.• No se permiten contenedores de vidrio, bicicletas, patinetas o patines.• No se permite comida o bebida en el área de los rociadores.Parques Acuáticos en El Paso Texas gratuitosLos parques están abiertos diariamente de 10 de la mañana a 10 de la noche, algunos días operan basados en el clima, para mayor información llamar al (915) 212-0397Sue Young Park9730 Diana DriveHidden Valley Spray Park200 Coconut TreeGrandview Spray Park3100 JeffersonPavo Real Enhanced Spray Park9301 Alameda* Este parque ofrece un parque acuático para perros, separado del destinado a las personas.Westside Community Park7400 High RidgeMarty Robbins11600 Vista Del SolBraden Aboud Memorial Park4325 River BendSalvador Rivas Jr. Park12480 Pebble Hills