Punto de encuentro

Conciliar tradición y vanguardia no es sencillo, pero en María Chuchena Mexican Cuisine, esta posibilidad de la cocina contemporánea es el arte y el sello distintivo de la casa.Para lograrlo, María Chuchena parte del conocimiento de la cocina regional, a la que integran con fortuna elementos de la gastronomía nacional.Esto a partir de un cuidadoso estudio de las propiedades, texturas, aromas y sabores de los platillos que mejor representan a cada estado de la república.Pero el restaurante no se limita a servir preparaciones eclécticas, en tanto que conjugan lo mejor de las tradiciones culinarias de México, sino que, desde hace tres años, va más allá y trae los insumos necesarios para cada receta directamente de la región en que se producen.Así, por ejemplo, el mole negro viene de Oaxaca; los pescados llegan hasta su cocina desde las costas de Veracruz y Baja California, y el filete ‘Rib eye’ proviene de Sonora.Ello garantiza no solo la calidad del producto final, sino la armonía que se logra cuando al dominio del recetario tradicional se suma el uso de ingredientes auténticos.“Hace tiempo hacíamos una langosta que preparábamos con un risotto de chile de árbol y de esta manera dábamos a un producto local un uso innovador”, recordó Leonardo Díaz, chef ejecutivo del restaurante.Díaz explicó que la gastronomía en la frontera admite una gran diversidad de preparaciones, debido a que, desde hace aproximadamente quince años se está escribiendo una historia en cuanto a la cocina regional en la que coexisten inspiraciones y sabores de todo el país.“Cada vez habemos más personas enfocadas a la gastronomía que estamos haciendo que esto (la producción de una cocina identificada como regional) suceda. Lo importante es apoyar del producto local, pero enriquecerlo con insumos de otras regiones gastronómicas”, abundó.También destacó que lo que ha caracterizado a María Chuchena y logrado su posicionamiento a lo largo de 15 años, es el cuidado en la calidad de los procesos, la comida y el servicio.“Creo que nuestro concepto es hacer todo de cero; hacerlo todo a nuestra manera. Y creo que uno de los casos es el del maíz. Nosotros elaboramos tortillas, tamales y tetelas con maíz traído directamente de Oaxaca, y los presentamos recién hechos a nuestros comensales”Otra característica del servicio son los ya tradicionales “flameos”, que son platillos como las ensaladas o salsas que los meseros cocinan a la vista del comensal, junto a su mesa.Uno de los más famosos es el salmón acompañado de risotto de flor de calabaza –un producto local y de temporada– que se sirve con ensalada de papa, verdolagas, betabel rostizado y pesto, al que se agrega un toque de limón amarillo. A manera de complemento, en la mesa se flamea una salsa de mezcal, vino blanco y mantequilla.Pero además de los platillos de la casa, el menú de María Chuchena se mantiene a la vanguardia gracias al conocimiento y la técnica de un chef y un equipo de trabajo en la búsqueda constante de nuevos sabores y experiencias.De este trabajo en conjunto resultan platillos como la costilla de cerdo en mole negro, que se sirve sobre una base de puré de calabaza tamala y se acompaña con una ensalada de verdolagas y vinagreta de lima.Otra recomendación típica a la que María Chuchena ha incorporado acentos vanguardistas es el menú de degustación de tacos que componen cinco opciones ideales para acompañar con una buena cerveza en las tardes calurosas.Como primera alternativa están los tacos de fideo, que se preparan con chicharrón y un toque de chile pasilla; luego, están los tacos de lechón, que se sazonan con una exquisita salsa de tamarindo, un toque de cerveza oscura y una tajada de plátano macho.Este menú también incluye los deliciosos tacos de ‘rib eye’ que van barnizados con un recaudo negro y salsa de chile serrano.De igual manera, quienes aman los productos del mar quedarán complacidos con los tacos de jaiba de concha blanda que se acompañan con ensalada de cilantro y van sazonados con mayonesa de chiles secos; los tacos de pulpo en costra de chile pasilla, o el ceviche de maracuyá, que, según platicó el chef, es uno de los platillos estrella de la temporada.Y en la carta de bebidas…Para acompañar cualquier platillo de la carta, o para la sobremesa, la casa recomienda a sus clientes no irse sin probar las margaritas preparadas al momento, frente al comensal.De esta refrescante bebida se sirven tres variedades: la clásica, que incluye tequila, jugo de limón y licor de naranja; la de sabor a tamarindo y la de maracuyá.Sobre Leonardo Díaz, chef ejecutivo de María ChuchenaCon el lema “vivir para cocinar, cocinar para vivir” el chef Leonardo Díaz, originario de Ciudad Juárez y egresado de la Licenciatura en Gastronomía, por el Instituto Superior de Alta Cocina (2012), lleva diariamente a cabo una labor que es también una pasión.Como creador de una propuesta gastronómica, su sello ha sido la clave para que los comensales no solo disfruten de una buena comida, sino de toda una experiencia culinaria.En la cocina artesanal de María Chuchena se le reconoce por haber llevado la gastronomía de autor a una máxima difusión, poniéndola al alcance de todos.Díaz forma parte de una generación de jóvenes que entienden la cocina y la representan con entusiasmo y ganas de que la de Ciudad Juárez sea una gastronomía única y diferente.María Chuchena Mexican CuisineHorario:Desayuno buffet8:00 de la mañana a 12:00 del día.Servicio a la carta12:00 del día a 11:30 de la nocheServicio de bar en la Terraza: disponible hasta las 2:00 de la mañana.Viernes música en vivo.Teléfono: 2-51-53-46Bulevar Tomás Fernández, número 7818www.mariachuchena.comFuente: Leonardo Díaz, chef ejecutivo.

comentarios

