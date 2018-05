Florecen las letras en el desierto

Resultado de dos años de trabajo, “Fuga de abismos,” antología de poesía y narrativa del Centro Histórico de Ciudad Juárez, se presentará este 2 de junio en el marco de la Feria del libro de la Frontera a las cuatro de la tarde.“Fuga de abismos” reúne las colaboraciones de 18 autores juarenses; algunos de ellos contaban ya con una trayectoria creativa y otros encontraron en este libro un primer espacio de publicación, explicó Dora Elena Delgado Barraza, promotora cultural y compiladora de la antología.Asimismo, comentó que esta iniciativa surgió con el objetivo de promover el trabajo de los escritores juarenses en general y de manera muy especial el de los jóvenes.“Estoy complacida por haber concretado este proyecto y agradecida con los autores por la confianza, la diversidad de propuestas y la convivencia que tuvimos, “expresó.La presentación contará con los comentarios de la escritora Elpidia García, así como las palabras de Edgar Rincón Luna y Mauricio Carrera, quienes formaron parte del proceso de lectura, selección y edición de los textos que conforman el volumen.Fuga de abismos: 18 autores juarenses1. Alukandra2. Karen Cano3. Koko Dianto4. Jazmín Cano5. Carlos M. Ambríz6. César Graciano7. Violentta Schmidt8. Héctor Arturo Sánchez9. Roberto González Castro10. Ricardo Fernández Aguilar11. Salvador Elesbán Castelán Gasperín12. Lucy Galván Trejo13. Alejandro Sánchez14. Vanessa Castañeda15. Emma Vázquez Ríos16. Juan Carlos Esquivel17. Guillotina Hernández18. Juan Carlos Figueroa“El título de poeta solo le corresponde al que se atreve a reunir lo que piensa con lo que siente. Alguna vez dije que un poema es el acto de atrapar un instante con palabras, y cada vez que se comparte debe de ser capaz de hacernos vivir ese instante. Y aquí hay instantes muy intensos llenos de ira, desesperación, tristeza, sensualidad, miedo y ternura.”Edgar Rincón Luna“No hay aquí mención alguna a Ciudad Juárez. Eso me gusta. Lo local margina y limita el hecho literario. Fuga de abismos es más. Trasciende. No se queda en la frontera sino que aspira a otras. Sus palabras e historias son parte de un dolor y una protesta mayor. Tocan nuestra aflicción y nuestra ira, nuestras ganas de gritar y nuestra vapuleada esperanza. Las escritoras y escritores aquí reunidos no denuncian, escriben.No hacen sociología sino literatura. Hay una evidente calidad en muchos textos y otros donde se vislumbran posibilidades, canteras donde pulir y crecer. Hay una apuesta por la palabra justa, digna, exacta. Se agradece.”Mauricio CarreraTOMA NOTA2 de junio, 2018.4:00 de la tardePresentan: Elpidia García, Mauricio Carrera y Edgar Rincón.Sala RodatecaEspacio Interactivo La Rodadora (Interior del Parque Central Poniente).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.