Vive la experiencia Fleetwood Mac

Fleetwood Mac se encuentra de gira; la mala noticia es que su lista de ciudades no incluye a El Paso, pero la buena es que este 2 de junio, a Sunland Park llega Mirage, considerado uno de los mejores grupos tributo a la banda en todo el mundo.Mirage es un grupo con base en Los Angeles, California, que captura el look, el sonido y el espíritu de Fleetwood Mac.Su origen parte de Bella Donna – A Tribute to Stevie Nicks (un grupo basado únicamente en la figura y las canciones de la vocalista de Fleetwood Mac).Bella Donna apareció en la segunda temporada de The World’s Greatest Tribute Bands (Las Mejores Bandas Tributo del Mundo), un programa por cable de la cadena AXS TV donde fue coronada como ganadora.La vocalista Michelle Tyler recibió el reconocimiento de la misma Stevie Nicks tras ver su actuación en el programa.Mirage surgió cuando la cadena AXS TV pidió a Bella Donna volver al programa en forma de una banda dedicada a Fleetwood Mac. El grupo liderado por Michelle Tyler se reconfiguró a partir de ese momento para rendir homenaje a la legendaria banda y sus grandes éxitos en un formato de cinco integrantes, tal y como en la agrupación original.La respuesta a este grupo fue asombrosa, y hoy es considerada como una de las mejores bandas tributo a Fleetwood Mac a nivel mundial.Integrantes:Michelle Tyler (voz) como Stevie NicksBruce Lawrence (guitarra y voz) como Lindsey BuckinghamCarla Buffa (teclado y voz) como Christine McVieBob Weitz (bajo) como John McVieRichard Graham (batería) como Mick FleetwoodMirage – Tributo a Fleetwood Mac2 de junio9:00 p.m.Franklin’s Lounge en el interior de Sunland Park Racetrack & Casino(1200 Futurity Dr. En Sunland Park, Nuevo Mexico)Entrada libreEvento para mayores de 21 años

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.