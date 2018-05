No les temas, mejor conócelos

Enfrenta tus fobias o miedos hacia los reptiles de una vez por todas en el Zoológico de El Paso, que este 2 y 3 de junio presenta el evento Reptilia.Desde las 10:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde durante este sábado y domingo, el zoológico brindará a sus visitantes la oportunidad de conocer de cerca a las especies de reptiles que lo habitan, y aprender de ellos.Mediante exhibiciones a cargo de especialistas y voluntarios en el zoo, aprenderás sobre la alimentación, hábitos y características de los reptiles, y ¿porqué no?, admirarlos de cerca sin un vidrio de por medio, o tocarlos.Representantes del zoológico explican que esta actividad anual es una de las favoritas del público y se presenta con el interés de que los visitantes, tanto niños como adultos, aprendan a valorar y a proteger a estas especies, así como su importancia en el ecosistema.Reptilia es gratis con tu entrada al zoológico. Si tienes una membresía, son válidas para este evento.Recomendaciones:*Mantente hidratado, toma suficiente agua durante tu visita.*No olvides aplicarte bloqueador solar, y llevar bloqueador en crema para aplicarte cada dos o tres horas.*Protege tu cara del sol con una cachucha o sombrero, no olvides proteger a los más pequeños y también mantenerlos hidratados.*Puedes traer alimentos y bebidas, siempre y cuando no sean alcohólicas y NO envases de vidrio ni popotes.*En el interior del zoológico hay restaurantes con una amplia variedad en sus respectivos menús, también hay opciones saludables.*Se puede ingresar con carreolas o sillas de ruedas. Pero el zoo también las tiene en alquiler. Los precios van desde 7 dólares por la renta de una carreola individual, hasta 10 dólares por el alquiler de una silla de ruedas.El Paso Zoo4001 east Paisano (frente al Coliseo de El Paso)Teléfono para informes: (915) 212 0966Precios regulares de admisión:‪-Menores de 2 años entran gratis‪-Edades de 3 a 12 años: 7.50 dólares-Adolescentes de 13 a 17 años: 9 dólares‪-Edades de 18 a 59 años: 12 dólares-Militar y cónyuge en servicio activo 9 dólares (se requiere identificación)-‪Edades de 60 años en adelante: 9 dólares

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.