¡A rodar y rodar!

La cita es hoy viernes a las 7:00 pm en la Plaza San Jacinto de El Paso, ubicada en el 114 West Mills Avenue. En punto de las 7:30 pm dará inicio el paseo con rutas de 10 y 15 millas a muy buen paso.De acuerdo con los organizadores, las últimas ediciones de este paseo se volvieron un poco más conservadoras, así es que la idea es regresar a la idea original con la que nació este proyecto y rodar en ‘no pants’.Para ello recomiendan la siguiente vestimenta: ropa interior, o chones como se le dice también en México, boxers, ropa playera o algún otro método de cubrir las partes privadas, pero por favor ¡no pants!Otras opciones, un poco más tradicionales, son: shorts, faldas y calzones sobre los ‘speedos’ o sobre los ‘leggins’.Se invita a los interesados a llevar luces para la bicicleta y por supuesto, una bici en buen estado.En este tipo de eventos los ciclistas se congregan para pasear por muchas razones diferentes. Algunas de esas razones son asegurar a los ciclistas en el camino, promover las bicicletas como una alternativa divertida, saludable y viable a los autos, desarrollar un mayor sentido de comunidad, hacer más amigos en la bici, o simplemente celebrar el amor a la bicicleta y pasear en solidaridad con otros individuos que piensan igual y pasar un momento de diversión.En general, el paseo es lo que haces, pero este tipo de paseos son gratis y divertidos. Todo lo que tienes que hacer es llegar con tu bicicleta. No olvides que la cita es hoy a las 7:00 pm en la Plaza San Jacinto y el paseo arranca a las 7:30 pm.En estos últimos días del mes de la bicicleta habrá otros eventos en ambos lados de la frontera. Mañana un paseo binacional y conferencia en la Feria del Libro en Juárez a las 4:00 pm. El domingo 27 el Mesilla Park Cycling en Spotted Dog Brewery en Las Cruces, a las 7:30 y 9:45 de la mañana.También el domingo a las 10:00 am la cita es en Powershots Cyclery de Juárez para el Okngoo AlleyCat. Y a las 5:30 pm Juárez en Bicla se reúne en Plaza Juárez.El lunes 28 ese el Old Mesilla Brunch & Ride en Old Mesilla de Las Cruces a las 8:00 am. Ese mismo día está programado el Zombie Ride a las 7:3 pm en la Plaza San Jacinto.Para el martes 29 es el Paseo en bici sin límite a las 7:00 pm con punto de reunión en Galerías Tec, mientras que el miércoles 30 es el Paseo Bibliocleta a las 7:00 pm en Techology Hub en Juárez.Qué: ‘No Pants’ RideCuándo: Viernes 25 de mayoDónde: San Jacinco Plaza de El PasoUbicación: 114 West Mills Avenue, 79901Hora. 7:30 pmVestimenta Recomendada:Ropa interiorChonesBoxersRopa playeraCualquier otro método para cubrir tus partes privadasOtras opciones un poco más tradicionales:ShortsFaldasCalzones sobres tus "speedos"Calzones sobre tus "leggins"Traer luces para tu bici, y una bici en buen estadoOtras actividades ciclistasSábado 26 de mayoCritical Mass Paseo binacional/Conferencia4 pm en Feria del Libro (Juárez)Domingo 27 de mayoMesilla Park Cycling7:30 am y 9:45 am en Spotted Dog Brewery (Las Cruces)Okngoo AlleyCat10 am en Powershots Cyclery (Juárez)Juárez en Bicla5:30 pm en Plaza Juárez (Juárez)Lunes 28 de mayoOld Mesilla Brunch & Ride8 am en Old Mesilla (Las Cruces)Zombie Ride7:30 pm San Jacinto Plaza (El Paso)Martes 29 de mayoPaseo en bici sin límite7 pm en Galerias Tec (Juárez)Miércoles 30 de mayoPaseo Bibliocleta7 pm en Techology Hub (Juárez)