Juárez#restaurante“Desayuna como rey” es parte de un dicho popular que con el tiempo y gracias a la ciencia, ha venido a reafirmar su certeza.Con el desayuno se rompe el ayuno de la noche, y es la comida más importante porque nos permite enfrentar el día con más energía, ayuda a perder peso (porque se reducen tus antojos) y a tener una vida más saludable.Restaurante Barrigas puede ayudarte con el propósito de desayunar “como rey” con sus diferentes opciones que de leerlas te abrirán el apetito.De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. ofrece servicio a la carta, y sábados y domingos de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. te espera un sabroso buffet.La ventaja es que también los fines de semana puedes pedir cualquiera de los platillos de la carta.De lunes a viernes, la carta te espera con deliciosas tentaciones como hot cakes sencillos y con tocino, jamón o salchicha; avena, o un plato de fruta.El chef recomienda antes de desayunar, abrir apetito y ayudar a tu digestión con cualquiera de los jugos naturales que tiene la carta, como el Jugo Verde o Light, que lleva nopal, piña, naranja, limón y perejil. El Del Caribe que se prepara con naranja, papaya, plátano, fresa y miel de abeja; y cuando estés resfriado, te recomiendan el Antigripal que contiene naranja, guayaba, y miel de abeja.Entre las recomendaciones de la carta por parte del chef, está el desayuno Barrigas Nacional, que consta de tres entomatadas de queso, rajas de chile California con crema y queso, frijoles refritos y dos huevos al gusto.Una de las novedades en el menú es la Arrachera Don Mario, que te sirve chilaquiles (rojos o verdes), frijoles refritos, huevo al gusto, y ocho onzas de carne de arrachera USDA Choice.El desayuno Toluqueño es otra de las garantías del chef, que contiene chilaquiles al gusto con cebolla, cilantro, chorizo, queso panela rallado, pechuga de pollo desmenuzada, crema, y un huevo al gusto.Para acompañar tu desayuno, está el café americano que no falla, o el café lechero que se prepara en tu mesa.Los sábados y domingos hay buffet a partir de las 8:00 de la mañana, en el que encontrarás menudo, huevos al gusto, enchiladas, chilaquiles, diferentes guisados, así como fruta, cereal, granola y yogurth. El café va incluido en el buffet, y recuerda que también los fines de semana puedes pedir cualquier opción de la carta.Desayunos en Barrigas:Lunes a viernes a la carta, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.Buffet sábados y domingos de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.En sus dos sucursales:Campestre y Paseo de la Victoria

