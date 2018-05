2 días de música y color

Las calles principales del centro de El Paso cederán por dos días su espacio a lamúsica, al color y a la emoción por ver de cerca a tus cantantes y bandas favoritas.Además de música, como cada año, en el festival encontrarás venta de artesanías, exhibiciones de arte, venta de alimentos y bebidas. A continuación, lo que debes saber si planeas asistir al Neon Desert Music Festival:Neon Desert Music Festival 201826 y 27 de mayoAcceso por Cleveland Square Park en El PasoIngreso por 500 North Oregon StreetPuertas abren desde las 3:00 p.m.Evento para todas las edadesBoletos: 59.50 a 550 dólaresAdmisión general por día: 79 dólaresAdmisión general por los dos días: 119 dólaresJ&K VIP por dos días: 275 dólaresJ&K VIP Platinum por dos días: 550 dólaresDisponibles a través de la página www.neondesertmusicfestival.comEn Happy House en interior de Cielo Vista MallEn Headstand, ubicada en 4409 Dyer StreetHorarios por día y escenario:Sábado 26 de mayo:Franklin Mountains Stage3:30-4:15 p.m. The Swell Kids5:15-6:00 p.m. Boogie7:00-8:00 p.m. Playboi Carti9:00-10:00 p.m. Third Eye Blind11:15 p.m.-12:30 a.m. At The Drive InnRío Bravo Stage4:15-5:00 p.m. Sick.Life6:00-7:00 p.m. Earthgang8:00-9:00 p.m. Malaa10:00-11:00 p.m. Lil Wayne12:30 a.m. al cierre: Martin GarrixPaso del Norte Stage3:15-4:00 p.m. Dulce Mal4:45-5:30 p.m. Great Shapes6:30-7:30 p.m. Little Jesus8:30-9:30 p.m. Cults10:30-11:30 p.m. CalonchoDomingo 27 de mayoFranklin Mountains Stage3:45-4:30 p.m. Dirty Driver Boys5:15-6:00 p.m. The Garden7:00-8:00 p.m. Bomba Estéreo9:00-10:00 p.m. Café Tacvba11:30 p.m.-12:30 a.m. Gucci ManeRio Bravo Stage4:30-5:15 p.m. Buddy6:00-7:00 p.m. Lecrae8:00-9:00 p.m. GTA10:00-11:15 p.m. Farruko12:30-al cierre: Dillon FrancisPaso del Norte Stage3:15-4:00 p.m. A.Billi Free5:00-6:00 p.m. Cuco6:45-7:45 p.m. Nao8:30-9:30 p.m. Lany10:45-11:45 p.m. The DrumsSe permite llevar:- Sombrillas pequeñas- Binoculares- Cámaras Go-Pro- Carreolas-Mochilas pequeñas y bolsos de mano- Mantas (para sentarte en el pasto)- Botellas para agua (vacías), ahí habrá contenedores de agua fresca para llenarlas cuantas veces quieras.- Cámaras de bolsillo- Goma de mascar y cigarrillos en empaque nuevo, sin abrir- Bloqueador en cremaSe prohíbe:- Introducir armas de cualquier tipo u objetos que puedan ser usados como armas- Drogas- Envases de vidrio- Alimentos- Selfie sticks- Mochilas grandes- Bebidas alcohólicas- Sillas de cualquier tipo- Patinetas- Bicicletas- Cadenas- Juegos pirotécnicos- Mascotas- Videocámaras- Hieleras- Equipo de grabación de audio y video- Botes de Aerosol- Apuntadores láserRecomendaciones para que tu experiencia sea la mejor:*Si llegas desde temprano al festival, no olvides llevar bloqueador en crema (no se permite en aerosol) y aplicarte cada tres horas.*El calzado cómodo es vital.*Lleva ropa fresca, de algodón y en colores claros, de preferencia.*Aunque en el festival habrá un módulo de objetos extraviados y encontrados (Lost & Found) lleva tus pertenencias más valiosas siempre contigo y no las descuides (pasaporte, identificaciones, teléfono, cámaras de bolsillo, Go Pro)*Mantente hidratado, lleva una botella o contenedor de agua vacío. En el interior habrá estaciones donde lo podrás llenar de agua limpia y fresca las veces que requieras.*Llevar un sombrero que cubra tu cara del sol es buena idea.*Todos los puestos de venta de bebidas y comida aceptarán tarjetas de crédito y débito.*Habrá cajeros automáticos disponibles, pero trata de llevar la cantidad de dinero necesaria para pago de estacionamiento, alimentos y bebidas.Estacionamientos disponibles:El Paso Convention and Performing Arts Center1 Civic Center PlazaUnion Plaza Parking Garage400 W. San AntonioChase Tower Parking Garage201 E. Main StreetMayor información y actualizaciones a través de la página: www.neondesertmusicfestival.com