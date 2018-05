35 años después ¡Juntos!

La nostalgia es como una mina de oro, y la mejor muestra de ello es el éxito alcanzado por Timbiriche y su gira ‘Juntos’, que este 27 de mayo llega al Coliseo de El Paso.Sus integrantes originales (a excepción de Paulina Rubio) comenzaron la fiesta en septiembre de 2017 para celebrar su 35 aniversario, y no se detendrán hasta septiembre de este año en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde inició.A raíz del éxito que tuvieron con la primera presentación en el Auditorio Nacional, lanzaron un disco a finales de 2017 con los temas en vivo y emprendieron una gira que hoy está en la lista de las más exitosas del mundo.Sin necesidad de recorrer más de un continente, el grupo nacido en 1982 en México logró que su gira sea la más lucrativa en español, y se colocó en el décimo lugar a nivel mundial, pasando por encima de grupos como The Killers, Scorpions, e Imagine Dragons.Los primeros lugares en la lista los ocupan estrellas de talla internacional como Lady Gaga, Guns N’ Roses y Jay –Z.La lista que ubica al grupo mexicano en el décimo lugar es Top Global Concert Tours de Pollstar, un portal dedicado al registro de ganancias por taquillas en los tours más importantes del mundo, que divulgó en el NY Times la lista de las 20 giras más exitosas del mundo.El mayor atractivo de esta gira es la nostalgia por las canciones que marcaron la niñez y la adolescencia de muchos en la década de los 80s, que en este concierto van a revivir con las versiones adultas de sus ídolos: Benny, Sasha, Erick, Alix, Mariana y Diego.Si las canciones de Timbiriche no fueran suficiente para hacerte abandonar tu asiento y bailar, la producción de este concierto está apoyada por paneles con pantallas de leds, un equipo de sonido de primera generación, y un alucinante juego de luces.No faltarán las referencias a la indumentaria de sus inicios, cuando arrancaban expresiones de ternura con los overoles en color azul y amarillo.Timbiriche ‘Juntos’27 de mayo8:00 p.m.Coliseo de El PasoBoletos: 50 a 225 dólaresDisponibles en Ticketmaster.com y taquilla del ColiseoPara que sepas*Esta gira la han disfrutado más de 700 mil fans alrededor de la República Mexicana. *Lograron 17 fechas Sold Out en el Auditorio Nacional los últimos 6 meses.Playlist‘Y la fiesta comenzó’‘La Banda Timbiriche’‘Ojos de miel’‘Me pongo mal’‘Ámame hasta con los dientes’‘Corro, vuelo, me acelero’‘Noches de verano/ Amor primero / Rayo Rebelde / Iremos Juntos’‘Acelerar’‘El baile del sapo’‘Somos amigos’‘Ya estaba escrito’‘Muriendo lento’‘Si no es ahora’‘Mamá’‘Mírame’‘Princesa Tibetana’‘Besos de ceniza’‘Tú y yo somos uno mismo’‘La vida es mejor cantando’‘Con todos menos conmigo’‘Juntos’‘Junto a ti’‘Hoy tengo qué decirte papá’‘Don Diablo’‘México’‘Juntos’‘El Ciclo’Los chismes (aclarados en la conferencia de prensa de presentación de la gira):¿Thalía o no Thalía?Se especuló mucho sobre la posible presencia de la cantante de ‘Amor a la Mexicana’ en el reencuentro, pero finalmente no se pudo concretar. Sasha aclaró que Thalía sigue perteneciendo a la ‘familia Timbiriche’, y para demostrarlo, grabó con ellos la canción ‘Junto a ti’ (con Sasha, Erick y Benny).¿Y la ‘Chica Dorada’?Según Benny, la agenda de Paulina no coincidió con la de el grupo: “Simplemente no se pudo, el reencuentro era ya. No había forma de posponer el 35 aniversario”.¿Se juntan porque ya no tienen dinero?Mariana Garza aclaró esa pregunta recurrente de los fans en redes sociales, y contestó que más allá de la nostalgia del reencuentro, lo hicieron porque el público se los pidió.“Nos lo pedían en nuestras presentaciones, en los shows que damos por separado, en las redes. Era algo que teníamos qué hacer”.¿Aún hay rencor entre Paulina y Sasha?Ninguna de las aludidas contestó esa pregunta, la que sí contestó fue Sasha Sokol:“Ese problema es de cuando ellas tenían 17 años. Ya pasó mucho tiempo, los medios son los que siguen inventando todo esto. Ahora cuando ellas se encuentran tienen una vibra muy positiva y mucho buen rollo”.