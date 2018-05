Talento 656

‘Talento Seis Cinco Seis’ es el título del programa que Arte en el Parque ha preparado para este 26 de mayo, mismo con el que se rinde honores al talento de la localidad.A partir de las 4 de la tarde y hasta las 11 de la noche, en los jardines del Museo de Arqueología de El Chamizal se desarrollará una serie de presentaciones artísticas, entre las que habrá música, teatro y espectáculos para el público infantil.La orquesta Juan Valdez Big Band encantará a la audiencia con temas clásicos de jazz muy bien ejecutados, mientras que otra agrupación hará un tributo a Los Fabulosos Cadillacs.Como es costumbre, las fantásticas historias que cuenta desde el teatrino Marionetas Shuto estarán presentes en Arte en el Parque, al igual que el show que tiene preparado la compañía Strongylus Clown.Telón de Arena participará en esta edición con la lectura en atril de ‘El principito, el aviador, el niño y la flor’, versión que hizo Perla de la Rosa del cuento de Antoine de Saint Exupery.En el escenario principal, chicos y grandes disfrutarán de la música de Yucatán A Go Go, una banda que toca ‘para divertir a los niños, no para educarlos’.‘Vísteme de Kalimán’, ‘Niño mutante’ y ‘Canción basura’, son algunos de los temas que interpreta la agrupación fundada en 1999 y vigente desde entonces.La banda ha estado presente en eventos muy diversos, desde museos y ferias de libros, hasta teatros y festivales de música como el Vive Latino. No falte.Arte en el Parque ‘Talento Seis Cinco Seis’26 de mayo de 4:00 a 11:00 p.m.Jardines del Museo de Arqueología de El ChamizalEntrada: 40 pesos

