Tenía ganas de una hamburguesa de esquina o de puesto, pero de las clásicas al carbón, de esas en las que el pan se mantiene completito hasta el final, y que saben a gloria desde la primer mordida.Y fue precisamente en la esquina de las calles Insurgentes y Artículo 39, de la colonia Segunda Burócrata, donde finalicé mi búsqueda.Ahí, con una historia de 33 años y un sazón legendario, se encuentra Pacific Burger, un lugar que han visitado diferentes personalidades de la ciudad, y hasta la banda Molotov después de uno de sus conciertos, según cuentan sus propietarios.El menú compuesto de hamburguesas, tacos, hamburguesas de pollo spicy, flautas, papitas, aros, nuggets, chuleta de costilla, rib eye, me hizo salivar nomás de verlo.Antes de decidirme fui a asomarme a las salsitas para terminar de enamorarme. Las hay de aguacate, salsa asada, verde, salsa roja, salsa Blanquita (a base de chile jalapeño y tomate), chiles toreados, chiles curtidos; y lo mejor es que todo se prepara ahí mismo.Me dicen los propietarios que uno de los motivos principales que los mantienen desde 1985 en el gusto de la gente, es porque la carne de las hamburguesas es asada al carbón, tal y como se anuncia.Ya con eso, me decidí –de entrada– por una hamburguesa sencilla con tocino que fue amor a la primera mordida. Con su carga de lechuga y tomate frescos, pepinillos y chiles toreados, Pacific Burger cumplió cabalmente con mis expectativas y mi búsqueda.Yo me fui por una sencilla, con una carne de un cuarto de libra (110 gramos), pero también hay de un tercio de libra (150 gramos). Si tu paladar es más aventurado, hay opciones como las dobles; con piña; y la ‘Taco-burger’ que es una sencilla con una porción de carne asada adicional.El asado al carbón le da a la carne un saborcito muy especial que combinado con cualquiera de las salsitas y chiles toreados, son todo un gozo para el paladar que busca el sabor clásico de las ‘burgers’, como también les llamamos en la frontera.Quizá en todos los lugares como este ofrezcan papas a la francesa, pero es muy común que las sirvan apenas cocidas, o que se reblandezcan a los dos minutos. Aquí las freidoras tienen un ‘timer’ con el lapso exacto de cocción para las papitas; el resultado es que llegan a tu plato doraditas y así se mantienen hasta que acabas con la última. Otro punto a favor de Pacific Burger.Los tacos de carne asada son de otro nivel, pues te los sirven con la tortilla ligeramente frita y eso les da un sabor muy especial.Si ya se te antojaron, puedes visitarlos en avenida Insurgentes y Artículo 39 de la colonia Segunda Burócrata, o síguelos en su página FB/Pacific Burger. Se vale ordenar y recoger al teléfono (656) 310 22 00.

