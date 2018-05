Se desnuda

Ciudad Juárez siempre lo ha recibido bien y ahora viene con el anhelo de regresar un poco de lo mucho que el público fronterizo le ha dado. Actor y director de gran trayectoria, Rafael Perrín regresa, esta vez con la conferencia ‘Actuar no es cosa de actores’.Desde Playa del Carmen, en donde se encontraba dando función, Perrín comenta vía telefónica que ha sido tanto el éxito que han tenido sus montajes en esta localidad que seguido está programado en la cartelera teatral, ya sea con ‘La dama de negro’ o ‘Esquizofrenia’.No obstante, su presentación del 24 de mayo en el Centro Cultural Paso del Norte no tiene que ver con la ficción, sino con su experiencia de vida.“Es un charla porque siempre me han preguntado por qué tiene tanta tiempo ‘La dama de negro’ y yo platico que el éxito es algo que está al alcance de todos, platico mi historia, la vida de una persona normal que ha sabido cómo construir equipos de trabajo sólidos”, dice el director.También aclara que no se trata de una plática motivacional, sino que simplemente es una charla “donde te voy a matar todas las excusas que tienes para no estar feliz e íntegro contigo mismo, vas a tener la capacidad de darte cuenta de todas las bendiciones que tienes, de lo que has logrado”.“Yo siempre pongo el ejemplo de la luz. Cuando hay luz nadie dice nada, pero cuando se va la luz, todos lo notan. Así es la felicidad”, agrega.La conferencia que ha dado tanto en teatros como en empresas es para el público en general; la hora de inicio es a las 8 de la noche.Rafael Perrín• Director de más de 30 obras teatrales, entre las que destacan ‘Sálvese quien pueda’, ‘Loco por ti’, ‘Yo odio a Hamlet’, ‘Houdini, la magia del amor’, ‘Regina’ y la obra de mayor duración en la cartelera de México ‘La dama de negro’.• Como actor ha participado en más de 20 obras; actualmente continúa en ‘La dama de negro’.• En televisión ha actuado en ‘Pablo y Andrea’, ‘Bajo el mismo techo’ y ‘Querida enemiga’.Actuar no es cosa de actores24 de mayo a las 8:00 p.m.Centro Cultural Paso del NorteEntrada: 520, 460, 405, 345, 290 y 230Boletos a la venta en Don Boletón, en la página www.donboleton.com y en Sounds.

