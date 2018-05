Viene a dar de qué hablar

‘Los Chismes’ no son sólo dos palabras que Chiquis Rivera utilizó para nombrar una de las canciones de su más reciente álbum: ‘Entre Botellas’, sino que es un título que parece rodear el día a día de la polémica cantante.Pero, y como lo afirma en uno de los versos de su canción, a ella ‘le viene flojo’ los comentarios o críticas que hagan hacia su persona, tanto, que realizó una gira por Estados Unidos para demostrarlo.En lo que va de este tour, con el que ya ha visitado Los Ángeles, Redwood City y Santa Rosa, en California, la reconocida en el mundo de la farándula por ser hija de la fallecida ‘Diva de la Banda’, Jenni Rivera; y por protagonizar numerosas confrontaciones con miembros de su familia, ha dejado en claro que a pesar de lo que digan las noticias ella continua enfocada en su carrera artística.Tanto así, que hasta después de haber tenido problemas con sus primas, hijas de su tío Lupillo Rivera, debido a controversiales declaraciones que ellas hicieron sobre la cantante, la fechas del tour no se cancelan, al contrario, siguen con una presentación cerca de la frontera.El domingo 20 de mayo Chiquis Rivera ofrecerá un concierto en Wet N’ Wild Waterworld, donde es muy probable que interprete piezas como: ‘Quisieran Tener Mi Lugar’, que bien puede ser dedicada para la mayor de las hijas de Lupillo, Ayana.Esto porque fue ella quien aseguró en abril que Chiquis y sus hermanos hablaban mal de su padre, e inclusive, que crearon cuentas falsas en redes sociales para desprestigiarlo, así como también dijo que Chiquis nunca había trabajado por nada en su vida.Al fin de cuentas serán los espectadores quienes tengan la última palabra, y quienes deduzcan si el disco que la cantante lanzó en marzo de este año tiene dedicatoria, pues entre las canciones se pueden versos como: ‘Trabajo me ha costado, para ganarme el respeto’, o bien, ‘Solo quieren hablar por hablar’.Chiquis RiveraWet N’ Wild Waterworld (8804 S Desert Blvd, Anthony, TX)Domingo 20 de mayo10:00 a.m.Entrada con boletos regularesCostos: 24.99, 21.99 y 4.99 dólares (personas de 48 pulgadas y más, personas de menos de 48 pulgadas y niños de 1 a 3 años)Estacionamiento: Dos dólares

