Aprende a diseñar tus muebles

¿Quién no se ha enfrentado al hecho de tener en mente el mobiliario de sus sueños para una casa, oficina o establecimiento comercial y no encontrarlos a la venta en ningún sitio?La realidad en muchos casos, es que el que sueña termina resignándose a comprar el mobiliario disponible y no el que hubiera querido.Sin embargo, también es verdad que hay manera de escapar a esta mayoría: aprender a diseñar y construir los propios muebles puede ser la solución.Abraham Esquivel, ingeniero en sistemas y apasionado de este oficio desde hace 20 años, lo sabe bien y este ha sido el motivo por el que, además de tener en casa los muebles tal y cómo los desea, ahora enseña a otras personas a crear sus propias piezas para espacios domésticos, comerciales e industriales.La historia se remonta al año pasado, cuando en un accidente afortunado se ofreció para construir un mueble para almacenar herramientas que hacía falta en el Technology Hub y alguien le preguntó si daba cursos de carpintería.A partir de entonces, lo que surgió como una confusión derivó en la apertura del Taller de carpintería para aficionados que se impartirá del 19 de mayo al 7 de junio de 2018 y que cuenta ya con seis generaciones de amantes del oficio.Aquí, los participantes tendrán la oportunidad de conocer el tipo de madera que se utiliza para distintos trabajos; cómo solicitarla en las madererías y cómo utilizar herramientas para la fabricación de objetos y muebles.El curso incluye el espacio del FabLab, el uso de la herramienta y la asesoría del facilitador y los participantes pueden realizar el proyecto que deseen, siempre que no exceda los tres pies de ancho.El objetivo –detalló Esquivel, es “ser feliz y disfrutar de la madera” como aficionados para amueblar espacios como expertos.Taller de carpintería para aficionadosDel 19 de mayo al 7 de junio8 sesiones8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.Inscripción: 3 mil pesos por participante.FabLab de Juárez: Avenida López Mateos, número 924.Cupo limitado. Reserva tu lugar con el 50% del costo.Informes: (656) 214 4883.Fb: @FabLabJuárez

