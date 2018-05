Noches de música y verano

Las tardes de los jueves no tienen porque ser aburridas y para ello WestStar Bank está presentando para ti una serie de conciertos y espectáculos en vivo en el Mc Kelligon Canyon Amphitheatre, que no te puedes perder.Las presentaciones son parte del programa Cool Canyon Nights, el cual inició el pasado 10 de Mayo y terminará el 26 de julio con la presentación de la banda Windy City.Esta serie de conciertos de verano acogerá una variedad de artistas musicales, desde actos individuales hasta bandas enteras, además de espectáculos en vivo y actos acústicos en el patio del Anfiteatro.Ven y vive una experiencia diferente donde además de disfrutar de la música puedes degustar ricos alimentos con los camiones de comida que estarán apostados en el lugar ofreciendo deliciosos tacos, bebidas, raspas, donas y muchas cosas más para su deleite.Vente a disfrutar de música y entretenimiento de una forma gratuita, la recomendación es llegar temprano porque el espacio del anfiteatro es limitado, pero si quieres estar seguro de ver a tu banda local favorita sin complicaciones puedes comprar tu Star Lounge VIP Pass.El boleto VIP cuesta $10 y te da acceso al Star Lounge, donde se sirven aperitivos, dispone de una zona de asientos para que disfrutes en el patio, así como asientos reservados en el anfiteatro. Los boletos VIP se agotan rápidamente así que es recomendable compres tus boletos con anticipación yendo a www.neonticket.com.Y aunque los conciertos terminan a las 9 de la noche, la diversión no termina allí! Saliendo te puedes reunir en el Pershing Inn para la fiesta posterior. El Pershing Inn ofrece bebidas especiales durante toda la noche.Haz que tus jueves sean divertidos y refrescantes en Mc Kelligon Canyon Amphitheatre que te espera con sus puertas abiertas para una diversión familiar sin igual.PROGRAMA DE ARTISTASMAYO 17 Soul SacrificeMAYO 24 Ooh La LaMAYO 31 Bosse BandJUNIO 7 Billy TownesJUNIO 14 Fungi Mungle’sJUNIO 21 Radio La ChusmaJUNIO 28 Prime 80’ZJULIO 5 Main StreetJULIO 12 Brown BettyJULIO 19 Sunshine PumpersJULIO 26 Windy CityCamiones de Comida que encontraras:El Jefe Mobile TaqueriaClasico Kitchen BarDesert Rustic KitchenTropical SnoMini Donut DepotTap on Wheels

