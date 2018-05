Buena plática y rica comida

Los mejores cortes de la ciudad y los típicos complementos de la cocina texana se sirven en Great American Steakhouse.En su elegante y renovado comedor, o en la terraza donde las horas pasan volando entre las pláticas y los más importantes eventos deportivos, los visitantes disfrutarán de un exquisito menú que brinda todo tipo de opciones.Una de ellas son las entradas, los platos fuertes o los postres que se ponen al centro de la mesa para compartir.Por ejemplo, puede ordenar ricas salchichas ahumadas en salsa BBQ, champiñones al vino tinto y mantequilla, láminas de filete de res, con arúgula y queso parmesano, o bien, la presentación de tres mini hamburguesas: la tradicional, la de brisket y la de pork ribs.¿Y qué tal un BBQ Tray? El plato desborda de delicioso brisket, sausage bites, y pechuga de pollo servido con steak fries y elote.No obstante, si cada uno de los comensales es de buen apetito y quieren platillos por separado, la carta aconseja sublimes cortes como el New York Bone In de 567 gramos, el Rib Eye Bone In de 907 gramos, o el Porter House de mil 134 gramos.Como marca de la casa, todos los platillos incluyen ensalada de col, chili beans y pan recién hecho con mantequilla especial.De postre, no se vaya sin probar un exquisito new york cheesecake, un tapioca de tres leches o un tibio de chocolate con almendra.Para que la experiencia sea inmejorable, solicite una botella de la gran variedad con la que cuenta la cava.Sólo calidadLos cortes que permanecen en un conservador a dos grados centígrados cumplen un proceso de añejamiento de 21 días; luego de ese tiempo ya están listos para servirse en el restaurante, o bien, para que usted se los lleve a casa.Ese cuidado que se le da a rib eye, al sirloin, al New York Stake, al filete de res, al T Bone o al Porterhouse, permite alcanzar la textura perfecta que caracteriza a los cortes de Great American, donde se sirve la mejor carne.Great American SteakhouseCentro Comercial Las MisionesHorario: abierto de domingo a jueves de 12:00 p.m. a 12:00 a.m.Viernes y sábado el cierre es a la 1:00 a.m.

