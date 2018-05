A partir de este 30 de mayo, únete a los más de 90 millones de personas alrededor del mundo que han presenciado el musical ganador de seis premios Tony, incluido el de Mejor Musical: Disney’s ‘The Lion King’.La directora Julie Taymor trae al escenario la versión musical de este clásico animado de Disney en una aventura llena de esperanza, enmarcada en una asombrosa escenografía, visuales y la maravillosa música de Elton John y Tim Rice.Ahora, tienes la gran oportunidad de presenciar este musical aquí en la frontera del 30 de mayo hasta el 10 de junio en el Teatro Plaza de El Paso.Acerca de ‘El Rey León’Después de 20 años en Broadway, este musical continúa su camino como uno de los más populares a nivel mundial.Desde su estreno el 13 de noviembre de 1997, 25 producciones a nivel global han sido presenciadas por 95 millones de personas.Producida por Disney Theatrical Productions, ‘El Rey León’ es el único espectáculo en la historia en generar seis producciones alrededor del mundo que han permanecido en cartelera por más de 15 años.La partitura contiene la música que Elton John y Tim Rice crearon para la película animada de Disney, así como tres nuevas canciones. El material musical adicional corre por cuenta de Lebo M (de Sudáfrica), Mark Mancina, Jay Rifkin, Julie Taymor y Hans Zimmer.Sobre la directora Julie Taymor:*Es la primera mujer en ganar un premio Tony como directora por ‘The Lion King’.*Por esta obra también ganó un Tony como directora de vestuario.*Nacida en Massachusetts, Estados Unidos, en 1952.*Ha adaptado y musicalizado obras de William Shakespeare en teatro y cine.*Dirigió ‘La flauta mágica’ de Mozart en el Metropolitan Opera de New York.*Dirigió las películas ‘Frida’ (2002), ‘Across the Universe’ (2007), y ‘Titus’ (1999).Elenco que verás en escena:Hace unos días, la producción anunció, a través de un comunicado emitido por El Paso Live al elenco de actores que viene a las funciones de ‘The Lion King’ en El Paso:Mark Campbell (Scar)Gerald Ramsey (Mufasa)Mukelisiwe Goba (Rafiki)Nick Cordileone (Timón)Greg Jackson as (Zazú)Ben Lipitz as (Pumba)Jalen Harris (Simba)Nia Holloway (Nala)Keith Bennett (Banzai)Martina Sykes (Shenzi)Robbie Swift (Ed)Joven Simba: alternan funciones: Joziyah Jean-Felix y Ramon ReedJoven Nala: alternan funciones: Danielle W. Jalade y Gloria ManningEnsamble:Derek Adams, Kayla Rose Aimable, Andrew Arrington, William John Austin, Eric Bean, Jr., Ntomb’khona Dlamini, Kolin Jerron, Thabani Buthelezi, Sasha Caicedo, Kyle Robert Carter, Thembelihle Cele, Erynn Marie Dickerson, Tony Freeman, Deidrea Halley, William James Jr., Jane King, Gregory Manning II, Christopher L. Mc Kenzie, Jr., Matthew S. Morgan, Nhlanhla Ndlovu, Aaron Nelson, Selloane Nkhela, Phindile Nyandeni, Phylicia Pearl, Christopher Sams, Jordan Samuels, Sadé Simmons, Kimber Sprawl, Kevin Tate, Jennifer Theriot, Courtney Thomas, Shacura Wade, Zola Williams yKrystal Worrell.Disney’s ‘The Lion King’Obra musical ‘El Rey León’30 de mayo al 10 de junioTeatro Plaza de El PasoFunciones:30 y 31 de mayo: 7:30 p.m.1 de junio: 8:00 p.m.2 de junio: 2:00 y 8:00 p.m.3 de junio: 1:00 y 6:30 p.m.5 y 6 de junio: 7:30 p.m.7 de junio: 2:00 y 7:30 p.m.8 de junio: 8:00 p.m.9 de junio: 2:00 y 8:00 p.m.10 de junio: 1:00 y 6:30 p.m.Boletos: 35 a 80 dólares más impuestos.Disponibles en www.ticketmaster.com y en taquilla del Teatro PlazaPaquetes VIP: 127 dólares.Mayor información: ElPasoLive.com/Broadway o en Facebook/Broadway in El Paso y al teléfono: (915) 231-1111

