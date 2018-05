Rapsodia Azul

Con tres bellas piezas de la música moderna, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (OSUACJ) se une a la celebración del Día Internacional de los Museos.En apoyo a la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez la institución musical interpretará ‘Rapsodia en azul’, este 19 de mayo a las 8 de la noche.El programa que tiene preparada la orquesta dirigida por el maestro Guillermo Quezada se compone de dos composiciones de George Gershwin: la suite de ‘Porgy & Bess’ y ‘Rapsodia en azul’; además de las danzas sinfónicas de 'West Side Story’ de Leonard Bernstein.La primera obra es una ópera en tres actos que versa sobre el estilo de vida de los estadounidenses negros en la ficticia Calle Bagre, en Charleston, Carolina del Sur, a principios de la década de 1930.En la segunda, composición creada por Gershwin para piano solo y banda de jazz, destacará la interpretación de la pianista Astrid Morales.La fascinante pieza fue escrita en 1924 y en ella se funden elementos de la música clásica con el jazz. La obra se estrenó ese año en el Aeolian Hall de Nueva York, en un concierto titulado ‘Un experimento en música moderna’ y es, desde entonces, una de las más populares de la música clásica de los Estados Unidos.Astrid MoralesInició sus estudios musicales a los siete años de edad con la Natasha Tarásova. Continuó su preparación en el Conservatorio Nacional de Música con el maestro Héctor Rojas para obtener la licenciatura en Piano.Posteriormente ingresó a Southern Methodist University (SMU) y bajo la guía del pianista español Joaquín Achúcarro, consiguió dos grados: Master in Piano Performance y Master of Music in Piano Performance and Pedagogy, así como un Performer’s Diploma in Piano; actualmente, cursa el doctorado en Arizona State University (ASU), con el maestro Robert Hamilton.Ha sido solista con las Orquestas Sinfónica del Estado de México; Meadows Symphony Orchestra; Filarmónica de la Ciudad de México; Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional; Sinfónica de Coyoacán; Filarmónica de Acapulco; Filarmónica de Aguascalientes; Sinfónica de Tlaxcala; Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional; Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música (CNM); Orquesta de Cuerdas del CNM y Orquesta de Alientos del CNM.Rapsodia en azulConcierto para Piano19 de mayo a las 8:00 p.m.Centro Cultural Paso Del NorteEntrada: 210, 160 y 105 pesosBoletos a la venta en Don Boletón, en la página www.donboleton.com y en taquilla el día del evento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.