Una de las grandes características de un artista plástico, además de la creatividad, sensibilidad y del manejo de las emociones a través de un lienzo, es la habilidad para comunicar un montón de sentimientos por medio de obras o de un simple título, tal como: ‘Ni la primera, ni la última’.Este ejemplo se puede encontrar en un gran cartel que está colocado en una de las paredes blancas del Centro Cultural de las Fronteras, y es nada más y nada menos que el nombre con el que se bautizó a la exhibición de retrospectiva de Manuel Alcalá Covarrubias, un escultor y pintor que este año celebra medio siglo de concebir piezas, realizar proyectos y traspasar fronteras en Ciudad Juárez.Es él, originario de Fresnillo, Zacatecas, y de 82 años, quien realizó las dos águilas que se encuentran en el puente internacional de Córdova de las Américas (puente libre) -en 1988- por encargo de los gobiernos de México y Estados Unidos.Y es quién se convirtió en el primer escultor mexicano en realizar un monumento binacional entre estos dos países al labrar –en 1968- las Águilas de la Presa de la Amistad en la frontera que divide la Ciudad del Río, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila.Pero, y a pesar de que estas son dos de las obras más trascendentes de su carrera, el ser un artista polifacético es lo que caracteriza las más de cinco décadas de trabajo que ha realizado, pues sus trabajos nunca son los mismos en técnica, género, estilo, textura o forma.Eso es algo que se puede apreciar en el recorrido de más de 50 obras de su exposición ‘Ni la primera, ni la última’, que incluye esculturas y pinturas que en conjunto, y según las palabras del artista para El Diario de Juárez, son: “Una recopilación de algunos de los trabajos que realicé desde que estaba en la universidad y desde que llegue a Ciudad Juárez”.Con fechas desde 1961 y hasta el 2013, esta muestra artística de la curaduría del Doctor Pablo Alonso Herraiz, reúne retratos, paisajes, desnudos, alegorías, bodegones, pinturas de historia y hasta religiosas, hechas en encáustica, acuarela, óleo, tinta roja, acrílico, serigrafía, pastel, al carboncillo, entre otras técnicas.‘Retrato de Juárez’, ‘Rumbo al ideal’, ‘El canto de Quetzalcóatl’ y ‘Paisaje invernal con pájaros’, son algunos de los nombres que se leen en las fichas técnicas de la exhibición que no resume el medio siglo del artista, pero que si comunica lo que es él en esencia, y que estará abierta al público hasta el jueves 31 de mayo.Más fuerte que el arteManuel Alcalá muy bien recuerda que llegó a Ciudad Juárez en febrero de 1965, hace 53 años, y que en ese entonces sólo hacía trabajos por pedido para poder regresar a Guadalajara, Jalisco, donde culminó sus estudios artísticos.Sin embargo, el destino tenía otro plan para el artista, quien después de vivir tres años en la frontera y viajar ocasionalmente a la tierra tapatía, logró realizar su primera exposición en el Auditorio Cívico Lic. Benito Juárez, con cerca de 40 obras.Fue entonces, en el vestíbulo del recinto y durante el último día de la exhibición, cuando vio entrar a una mujer de la cual se enamoró: Magdalena Gallegos, a quien recuerda haber visto ese 15 de marzo de 1968 sin imaginar que se convertiría en su esposa.Aunque parezca increíble de creer, ella fue la razón por la que el artista se quedó en Ciudad Juárez. Y ahora, con 48 años de matrimonio y tres hijos, Manuel de Jesús, Luis Fernando y Soledad Magdalena, ambos continúan juntos y trabajando en lo que les apasiona.Ni la primera, ni la últimaCentro Cultural de las FronterasHasta el jueves 31 de mayoDe lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.Domingos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.Manuel Alcalá Covarrubias- Ocupación: Escultor y pintor- Edad: 82 años- Lugar y fecha de nacimiento: 25 de diciembre de 1935 en Fresnillo, Zacatecas- En 1957 viajó a Guadalajara, Jalisco, para iniciar sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara (UdeG)- Vive en Ciudad Juárez desde 1965- Realizó su primera exposición en la ciudad en 1968: ‘Individual de Pintura y Escultura’, conformado por 40 obras, en el Auditorio Cívico Municipal Lic. Benito Juárez- En 1968 participó en el concurso para hacer las Águilas de la Presa de la Amistad en la frontera que divide la Ciudad del Río, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila, y ganó, convirtiéndose así en el primer escultor con un monumento binacional entre Estados Unidos y México- Impartió clases de escultura, desde 1973 y hasta 1977, en el Museo de Arte de El Paso- Fue el primer director del Museo de Arqueología de El Chamizal, desde 1979 y hasta 1982- Realizó dos águilas

