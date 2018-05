Lo bailado quién te lo quita

Para todos los amantes de la música country y de la onda vaquera, llega el 18 de mayo la segunda edición anual de Las Fuentes Country Fest 2018.Llamado “el mejor festival country del norte del país” por sus organizadores, en este evento habrá música en vivo, djs, bailarines de country, concurso de baile, pueblo de madera, toro mecánico, tiro al blanco, brinca brincas, exposición y venta de artículos vaqueros, restaurante, bar, y áreas verdes.“Nuestro objetivo con este evento es promover la cultura del vaquero con su música. El baile country está teniendo mucho auge, hemos presentado este festival en otras ciudades del estado de Chihuahua con mucho éxito, y esta es la segunda vez que lo hacemos en Juárez”, agregaron los encargados del evento.Lo mejor de todo es que el evento es para toda la familia, así que no hay pretexto para no venir.El festival inicia este 18 de mayo a las 5:00 de la tarde en Las Fuentes Bar & Grill, y termina el domingo 20 de mayo.De acuerdo a información de los organizadores, el itinerario del festival se efectuará de la siguiente forma:18 al 19 de mayoCentro Recreativo Las FuentesRamón Rayón 2170, colonia Salvárcar de JuárezTeléfonos: 690 32 27 y 690 32 28Precios: 60 pesos adultos y 30 pesos niñosDomingo 20 de Mayo: Entrada gratuita18 de mayo:-Admisión: 60 pesos, niños 30 pesos-Apertura del festival a las 5:00 p.m. en Las Fuentes Bar & Grill-Música de Dj y en vivo.-Comida, toro mecánico.-Exposición de artículos vaqueros-12:00 a.m. Presentación del grupo Border19 de mayo-Admisión: 60 pesos, niños 30 pesos-2:00 p.m. Barrileada (arena Seyffert a dos cuadras de Las Fuentes)-5:00 p.m. Concurso de baile country con Los mejores exponentes a nivel internacional (varias categorías)-9:00 p.m. Premiación y música a cargo de Memphis Country Band.-12:00 p.m. Concierto Memphis Band (de Chihuahua)20 de mayo-Entrada gratuita-Cierre del festival a las 5:00 p.m. en Las Fuentes Bar-Exhibiciones de baile country.-Dj-Concurso toro mecánico-Comida-Exposición y venta de artículos vaqueros.-9:00 p.m. concierto del grupo Jinetes del Desierto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.