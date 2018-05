Las reinas de la fiesta

Una de las formas más populares de celebrar a mamá en su día es llevarla a desayunar, comer o cenar.Para bien o mal, la mayoría de la población planea festejar a sus mamás de la misma forma, y si no planeas con tiempo, intentar llevar a mamá a comer justo el 10 de mayo puede ser una misión titánica y estresante.Afortunadamente, los distintos restaurantes te ofrecen la oportunidad de reservar, o puedes llevar a mamá cualquier otro día de la semana si tienes una guía por donde empezar, y aquí la tienes:GarufaRestaurante argentinoEn Ciudad Juárez:Boulevard Tomás Fernández 7671www.garufajuarez.comTeléfono: (656) 625 97 72En El Paso:5411 North Mesa St. Suite 26ªwww.garufausa.comTeléfono: (915) 833 6100Las Espadas Brazilian SteakhouseMás de 30 diferentes espadas y barra de ensaladasAvenida Ejército Nacional 8397, local B-1Plaza Las Quintaswww.lasespadas.mxReservaciones: (656) 741 81 66La IslaMariscos y cortesBuffet de desayuno de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.Buffet de mariscos de 12:00 en adelanteTodo el pescado frito que puedas comer y costillas de cerdo al BBQ de jueves a domingos de 12:00 a 7:00 p.m.Avenida Internacional 369 local 23, Centro Comercial Río BravoEn puente Zaragoza, junto a la Aduana FronterizaTeléfono: 682 01 51MesillaSazón y parrilla MexicanaAvenida Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria, frente a MisionesFB/MesillaSazonyParrillaMexicanaAplebee’s Campos ElíseosAvenida Campos Elíseos 9345Teléfono: 625 35 23FB/ Applebee’s Juárez-Campos EliseosLa ChoperíaTe ofrece desayuno buffet todos los días desde las 8:00 a.m. además de carnes, antojitos, ensaladas, comida mexicana y mucha diversión.Lincoln 971, Zona Pronafwww.lachoperiajuarez.comTeléfono: 611 01 42La Cabaña Steak HouseTe ofrece desayuno buffet, comida mexicana, mariscos y cortes de carneSucursales Paramericana y Las Misioneswww.restaurant-lacabana.comMaría ChuchenaBoulevard Tomás Fernández 7818-1www.mariachuchena.com(No hay reservaciones)Teléfono: (656) 638 51 44Villa del Mar*Avenida de las Américas 1411Teléfono: 613 87 20*Boulevard Gómez Morín 8006Teléfono: 617 95 25BarrigasSucursal CampestreBoulevard Gómez Morín 7814Teléfono: (656) 251 04 99Paseo de la Victoria 4220 cColonia Partido IglesiasTeléfono: (656) 251 04 92La CapillaDesayuno buffet de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y buffet de mariscos de 12:00 p.m. en adelante.Servicio a la carta disponible.Ejército Nacional 6110El Herradero de Los SotoCortes y tacos, desde 1970Hermanos Escobar 2350 (única sucursal)Teléfono: 464 75 46Eventos Especiales para mamáPlaya Bichis:Viernes 11 de mayo: Cena Show para mamáIncluye cena de tres tiempos (entrada, bebida con refill, platillo a elegir, y postre) con un costo de 349 pesos por persona.Sucursal San Lorenzo8:00 a 9:00 p.m.: Mariachi en vivo a cargo de Mariachi ImperialTeléfono: 617 17 54Sucursal Gómez Morín9:00 p.m. Luis Angel ‘El Mejor Imitador de Juan Gabriel’Teléfono: 648 20 48Para ordenar y recoger:La LanchaCocina sonorenseCocteles, ceviche, tacos y más.Avenida Vicente Guerrero 7880, fraccionamiento Los Parques.Abierto de miércoles a sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.Domingo a martes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.Teléfono: (656) 403 59 27El Amo del Pollo a la leñaTe ofrece pollo al chipotle, adobado y natural.Avenida Vicente Guerrero 8515, Plaza NápoliAbierto de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.Teléfono: (656) 185 33 13Los CarbonerosCalle Arizona y Cuatro Siglos (frente a la gasolinera)Ordena y recoge a los teléfonos: (656) 197 37 84 y (656) 608 10 26

