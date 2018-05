Viene la nueva musa mexicana

Si vives en la frontera y eres fan de Natalia Lafourcade, no pierdas la oportunidad de verla en concierto este 17 de mayo en el Teatro Plaza de El Paso.La cantautora de origen veracruzano se encuentra realizando una intensa gira de conciertos por Estados Unidos, que concluirá el 2 de junio en Seattle.El 8 de junio su gira llega a Tijuana, Baja California; luego a Tlaxcala el 10 de junio, y concluye en la Ciudad de México los días 21, 26, 27, 28 y 30 en el Teatro Metropolitan.Tras concluir dichas presentaciones en la capital del país, Natalia tomará una pausa indefinida en su carrera musical, según lo anunció el pasado mes de abril a través de su cuenta de Instagram."Quiero invitarlos a que estén con nosotros celebrando la música de Musas y de mi carrera. No pueden faltar porque después de esto me voy a dar unos añitos sabáticos de descanso y no sé cuándo voy a regresar", dijo antes de su actuación en el teatro Gran Rex de Argentina."Quiero agradecerles porque esta mañana mi equipo me informó que estamos casi Sold Out en el Metropólitan (de la Ciudad de México) porque se están acabando los boletos. Esto va a ser mi despedida, mi cierre de ciclo. Después de esto me voy a dar un espacio grande para disfrutar de la playa, por ejemplo".En una entrevista al portal La Nación, Natalia dijo que tras seis años de trabajo continuo y a través de los cuales llegó a lo más alto de su carrera, necesitaba “parar por unos años y vivir otras cosas”.“Quiero poder ir al teatro, ver bandas, pintar, viajar, leer, tomar clases de danza contemporánea o simplemente ir al cine”.Las palabras de Natalia van muy en serio, y si no acudes a verla este 17 de mayo en el Teatro Plaza de El Paso, significa que perderás la oportunidad de volverla a ver en vivo por tiempo indefinido.El más reciente trabajo musical de la artista de 34 años, fue lanzado en febrero de este año. Se trata de Musas (un homenaje al folclore latinoamericano a cargo de Los Macorinos, vol. 2), del cual lanzó dos promocionales: ‘Danza de Gardenias’ y ‘Alma Mía’Sabías-Natalia nació en la Ciudad de México el 26 de Febrero de 1984.-Su padre es Gastón Lafourcade Valdenegro, un clavecinista, organista, pianista y pedagogo. Recibió el reconocimiento Fray Junípero Serra, por sus contribuciones al mundo de la música y la enseñanza.-Su madre es María del Carmen Silva Contreras, pianista con especialidad en pedagogía musical.-Empezó a cantar a los tres años.-En 1998 fue parte del grupo de pop Twist, que se desintegró en un año.-Su discografía: ‘Natalia Lafourcade’ (2002), ‘Casa’ (2005), ‘Las Cuatro Estaciones del Amor’ (EP, 2008), ‘Hu Hu Hu’ (2009), ‘Mujer Divina: Homenaje a Agustín Lara’ (2012), ‘Hasta la Raíz’ (2015), y ‘Musas’ Vol. 1 y 2 (2017-2018)Otros detalles:*El primero de mayo inició su gira en Estados Unidos y Canadá, con llenos totales en Toronto, Chicago, y Nueva York.*El 4 de marzo, se presentó en la Ceremonia del Oscar número 90, donde interpretó ‘Recuérdame’ (‘Remember me’), el tema ganador en la categoría de Mejor Canción Original, de la película animada ‘Coco’, al lado de Gael García y el rapero Miguel.-Ha participado en tributos a Juan Gabriel, Caetano Veloso, Simón Díaz, José Alfredo Jiménez, Mecano, José José, Intocable, Luis Eduardo Aute y Chavela Vargas.-Ha hecho duetos con Pepe Aguilar, Juan Gabriel, José José, Gilberto Santa Rosa, Los Angeles Azules, entre muchos otros.-Antes de cantar el tema de la película ‘Coco’, Natalia colaboró en las bandas sonoras de las películas ‘El Gato con Botas’ (2009); ‘El Cielo en tu Mirada’ (2012) y en el documental ‘Hecho en México’.-Es embajadora de la cultura mexicana y defensora de las causas humanitarias. Ha actuado en muchos conciertos a beneficio en México, Guatemala, Estados Unidos y otros lugares del mundo.-Compuso el tema ‘Un Derecho de Nacimiento’ en apoyo al movimiento político YoSoy132.