Talento sin fronteras

El Festival Binacional de Cine Independiente celebra este año su edición número 18, a partir del 17 de mayo en El Paso, y el 18 de mayo en Ciudad Juárez.A lo largo de su historia y desde su inicio, el festival se distingue por la proyección de documentales y películas realizadas por cineastas de México y Estados Unidos, con la presencia de los involucrados en la producción de los filmes que vienen a compartir sus experiencias con el público fronterizo.Este año, el festival trae a la actriz costarricense Maribel Guardia, quien recibirá por parte del festival el premio ‘La Belleza del Cine de Acción’.Maribel estará el 22 de mayo en UTEP Union Cinema para charlar con el público tras la proyección del filme ‘Terror y Encajes Negros’, programada para las 7:00 de la tarde.Viene también Roger E. Mosley, más conocido como el piloto del helicóptero de la serie ‘Magnum PI’ (con Tom Selleck).Mosley ha participado en diferentes series y programas de televisión, y el festival le entregará un reconocimiento por ser uno de los pioneros del cine afro-americano durante las décadas de 1960 y 1970.Como cada año, el festival construye un diálogo entre Estados Unidos y México a través de los documentales, y en esta edición lo hace con la proyección de ‘Etiqueta no Rigurosa’, ‘Guerrero/Guerrero’, y ‘They call me King Tiger’ (‘Me llamaban King Tiger’), ésta última del juarense Angel Estrada.Por el lado de las películas que trae este año el festival, llegan ‘Los Crímenes del Mar Norte’ (México) y ‘Virus’ (Estados Unidos).Las sedes programas son El Cinito (en el Centro Cultural de las Fronteras de Ciudad Juárez); y en El Paso: UTEP Union Cinema, la Biblioteca Pública, y Centro de Salud Familiar La Fe, la entrada es gratuita.Festival Binacional de Cine IndependienteCalendario de proyecciones en Ciudad JuárezSede: El CinitoUbicado en Centro Cultural de las FronterasAnillo Envolvente del Pronaf 445Viernes, 18 de Mayo4:00 p.m. Proyección del documental ‘Guerrero/Guerrero’Plática al concluir la proyección con el productor y director Ludovic Bonleux.Sábado, 19 de mayo4:00 p.m. Proyección del documental ‘Etiqueta no Rigurosa’.Plática al terminar con la productora y directora Cristina Herrera Bórquez.Domingo, 20 de mayo4:00 p.m. Película ‘Virus’Plática al finalizar la proyección con el productor Troy Scoughton, Sr.Lunes, 21 de mayo4:00 p.m. Película ‘Los Crímenes del Mar del Norte’Martes, 22 de mayo4:00 p.m. Documental ‘They Call me King Tiger’Calendario de proyecciones en El PasoSede principal:UTEP Union Cinema500 West UniversityUnion Building EastJueves 17 de mayo7:00 p.m. Película ‘Leadbelly’Plática al final con el actor y protagonista Roger E. Mosley.Viernes 18 de mayo7:00 p.m. Documental ‘They call me King Tiger’Plática al final con el doctor Dennis Bixler y Salvador Balcorta.Sábado 19 de mayo7:00 p.m. Documental ‘Guerrero/Guerrero’Charla al terminar con el productor y director Ludovic Bonleux.Domingo 20 de mayo7:00 p.m. Documental ‘Etiqueta no Rigurosa’ (‘Unrestricted Etiquette’)Charla al final con Ilana Lapid y la directora Cristina Borquez.Lunes 21 de mayo10:00 a.m. En La Fe Culture and Technology Center (314 East Yandell Dr)/ proyección del documental ‘They call me King Tiger’6:00 p.m. UTEP Union Cinema/ Competición de cortometrajes de los estudiantes de UTEP.7:00 p.m. UTEP Union Cinema / Película ‘Virus’Plática con el productor Troy Scoughton, Sr.Martes 22 de mayo10:00 a.m. El Paso Main Public Library (Biblioteca Pública de El Paso en 501 North Oregon St.) / Documental ‘They call me King Tiger’7:00 p.m. UTEP Union Cinema (UTEP) / Película ‘Terror y Encajes Negros’ (‘Terror & Black Lace’)Plática con la actriz Maribel Guardia al finalizar la proyección.*Entrada gratuita a todas las proyecciones.