Juega con tu mente

Dicen, y con razón, que para entender al otro hay que ser él o ella. La afirmación, por imposible, descarta el entender por completo a los demás, pero lo cierto es que un máximo acercamiento es posible cuando se elige -bajo el propio riesgo- vivir sus circunstancias.Esta es, a grandes rasgos, la inquietud que atraviesa la pieza teatral Esquizofrenia, donde el protagonista -médico y hombre sano -decide internarse en una institución mental para observar a los pacientes hasta encontrar una cura para la enfermedad.En el drama, como en la vida, no es extraño que la empatía comience por un miedo en común; en este caso, el temor a no poder salir del sanatorio o de la propia prisión mental…Escrita por Mauricio Pichardo y ambientada en 1914, la obra, que abarca una hora y diez minutos, promete un grado máximo de tensión y realismo.Esto, debido tanto a la interpretación, como a los preparativos para la puesta, entre los que sorprende la incursión de Rafael Perrín, actor y director de la misma, en un nosocomio con el propósito de entender a su personaje.Esquizofrenia es, ante todo, una historia de terror sin amenazas externas, una propuesta teatral que explora el horror vivido hacia adentro.Toma notaEsquizofrenia ¿Estás seguro que tú no la padeces?Una puesta en escena de Rafael Perrin, director de La dama de negro.16 de mayo, 2018.8:00 de la nocheCentro Cultural Paso del NorteAnillo Envolvente del Pronaf, número 32315.Admisión: desde $220 pesosBoletos de venta en Don Boletón.

