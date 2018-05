Sólo para damas

Quien piensa que acudir a un show de ‘striptease’ es diversión reservada a los caballeros, no sabe que existe Australia’s Thunder from Down Under; un grupo de bailarines cuyo espectáculo rinde tributo a la belleza masculina.Internacionalmente reconocido, el show se ha presentado en Las Vegas a lo largo de los últimos 15 años, llevando el ‘striptease’ a un nuevo nivel de emoción para chicas de todas las edades. En El Paso, su primera presentación será este 15 de mayo en el Teatro Plaza en punto de las ocho de la noche.Ya entonces, sobre el escenario se verán animados números de baile, ‘break dance’, disfraces coloridos, humor y cuerpos esculturales; elementos que en suma harán de este evento una experiencia única.Thunder from Down Under ha actuado en más de una docena de países extranjeros, incluidos Rusia, México, Irlanda, Inglaterra, Canadá y Sudáfrica. Además, ha aparecido en numerosos programas de televisión nacionales, incluyendo The View, Ellen, Project Runway y NBC Today Show.De esta producción para adultos se ha ocupado Adam Steck, CEO de SPI Entertainment, quien señala que el show es ideal para despedidas de solteras, celebraciones de cumpleaños e incluso fiestas de divorcio, o solo para mujeres que quieren dejar de lado la rutina y pasar un rato agradable.Australia’s Thunder from Down Under desert dreams2018 World Tour15 de mayo, 20188:00 de la nochePlaza Theatre125 W Mills Ave, El Paso, TX 79901Evento para mayores de 18 años.Admisión: a partir de 19 dólares.Promoción: En la compra de tres boletos, uno es gratis.Boletos de venta en Ticketmaster outlets, www.ticketmaster.com o en las oficinas del Teatro Plaza.Más información: 800 745 3000