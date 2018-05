Empieza temporada

No es verano todavía, pero las altas temperaturas ya están aquí.Mundo Acuático Anita y sus atracciones ya abrieron sus puertas para darte la mejor de las aventuras.El complejo consta de cuatro parques acuáticos con diferentes capacidades y atracciones:El Parque 1 tiene una capacidad para tres mil personas, juegos infantiles, toboganes y kamikaze de lancha.El Parque 2 tiene capacidad para 2 mil 500 personas, con chapoteadero y alberca.El Parque 3 tiene dos toboganes que te harán gritar de emoción, y una capacidad para 2 mil 500 personas.El cuarto de los parques tiene capacidad para recibir a 3 mil 500 personas. Su alberca con olas, su área acuática infantil, y las atracciones conocidas como el Péndulo y el Acuatubo lo han convertido en uno de los favoritos.Antes de ir:*Si acudes a visitar los parques, recuerda que puedes introducir alimentos y refrescos, pero no envases de vidrio ni bebidas alcohólicas.*En el interior de cada parque hay tiendas de conveniencia con venta de botanas, artículos diversos (carbón, hielo), refrescos y bebidas alcohólicas.*Los parques están abiertos todos los días de 9:00 a.m. a 6:30 p.m.*El costo de admisión por persona a los parques acuáticos es de 100 pesos.*Si adquieres tu pulsera de acceso en tiendas Del Río, Oasis, y Superette, tiene un costo de 70 pesos.Anita Nueva Aventura*Este parque de diversiones se encuentra a unos metros de Mundo Acuático Anita, y cuenta con más de 20 juegos mecánicos.*Si acudes, hay un espectáculo acuático con la tierna presencia de la foca Beto. Al final del espectáculo, te puedes tomar la foto del recuerdo con él.*Si le quieres dar intensidad a la tarde, el parque tiene una Mansión del Terror, reconocida como una de las más grandes del estado.*Hay Go Kart’s con una pista de 3 niveles que llevarán tu adrenalina a otro nivel, y salas de videojuegos. (Estas atracciones tienen un costo adicional al de la pulsera).*En el interior del parque hay venta de golosinas, alimentos preparados y bebidas.*La pulsera con derecho a todas las atracciones y a subirte las veces que quieras tiene un costo de 100 pesos.* Anita Nueva Aventura abre de viernes a domingo en horario de 5:00 a 11:00 p.m.Mundo Acuático AnitaCalle Ramón Rayón 1658Colonia Waterfill(Acceso también por Boulevard Juan Pablo II)

