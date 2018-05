Otra cara del country

El Paso#músicaEste 4 de mayo, viene a El Paso Eli Young Band, una de las propuestas más frescas de la música country.Formada por Mike Eli (voz y guitarra), James Young (guitarra), Jon Jones (bajo), y Chris Thompson (batería), Eli Young Band es una banda de hermanos y amigos que cantan sus propias canciones y tocan distintos instrumentos.Los nativos de Denton, Texas vienen a dar una muestra de por qué sus canciones se encuentran con frecuencia en las listas de Billboard.Sus inicios se ubican en 2002 y a pesar de que su sonido ha evolucionado, el grupo mantiene la conexión con el público que los distingue desde el inicio de su carrera.Tres canciones le han dado a este grupo una identidad cargada de romanticismo y franqueza: ‘Crazy Girl’, ‘Even If It Breaks Your Heart’, y ‘Drunk Last Night’, que se colocaron en el número uno de la lista Billboard Country.‘Even if it breaks your heart’ (original de Will Hoge) fue además nominada al Grammy.Toma nota4 de mayo9:00 p.m.En Whiskey Dicks, en El Paso(1580 George Dieter)Puertas del lugar abren desde las 6:00 p.m.Boletos: 25 dólaresA la venta en www.ticketfly.com y en taquilla el día del eventoEvento para mayores de 21 años