Apaga tu sed

Con el pasar de los días es cada vez más notorio el arribo del calor y la llegada las tardes en las que es necesario encontrar una forma de refrescarse, y cuando el aire acondicionado y las bebidas frías no son suficientes, no existe mejor opción que un raspado que se convierta en la salvación y adoración de tu paladar.En Ciudad Juárez es muy común encontrar vendedores de raspas afuera de las escuelas, donde padres e hijos sacian su sed con los clásicos sabores de jarabe que pintan la lengua, tal como: Fresa, uva o limón, pero, no es nada ordinario toparse con un negocio que ofrezca más que sólo un saborizante con hielo.Cierto es que el sabor de los convencionales raspados se desvanece poco a poco con el derretimiento del agua congelada, cosa que puedo asegurar, no sucede con los Raspados Pit, un puesto más innovador que tradicional.A pesar de que entre sus más de 40 preparaciones si se pueden encontrar los típicos sabores, en este negocio de raspados perteneciente a Pedro Sierra, mejor conocido como ‘Pit’, algunas de las estrellas son: la de Cajeta con Nuez, de Tres Leches, ‘Cookie’, Pay, Chocolate Hershey’s y de Mazapán, que podrán no ser muy usuales, pero si cautivantes.Este local, ubicado sobre la avenida Pedro Rosales de León, entre la calle Villahermosa y Chinameca, fue abierto por el originario de Parral, Chihuahua, hace un año, cuando decidió traer la tradición de más de dos décadas de su familia, a la frontera.Y aunque el dueño conserva la receta que por años ha acompañado a sus consanguíneos, él ha añadido sus propias creaciones al menú, expandiendo cada vez más la gama de sabores que le puede ofrecer a sus clientes.Así como se pueden encontrar raspados dulces, también se pueden hallar algunos ‘picositos’, tal como el de Chamoy o Clamato, o bien, de frutas naturales como durazno, fresa, mango, piña y zarzamora, todas y cada una de ellas adquiridas por el dueño de manera diaria para conservar la frescura y calidad de su producto.Es por ello, y si es que si buscas un lugar que le ofrezca a tu paladar nuevos sabores, sensaciones y más que nada, un escape del calor, que puedes confiar en ir a probar cada uno de los Raspados Pit, sólo ten en cuenta que es casi seguro que después te será difícil elegir sólo uno.Raspados PitAvenida Pedro Rosales de León, entre la calle Villahermosa y Chinameca (por el parque de béisbol, a un costado del Rapiditos Bip Bip)De lunes a viernes de 4:00 a 10:00 p.m.Sábados y domingos de 12:00 a 10:00 p.m.Facebook: @pitraspados

