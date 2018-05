Hits, tacos y cerveza

Luego de una gira de cuatro partidos en Albuquerque, este martes 8 de mayo los Chihuahuas de El Paso regresan a su casa, el Southwest University Park, para medirse durante cuatro días a los Rainiers de Tacoma, en acción del beisbol profesional Triple-A de la Liga de la Costa del Pacífico.El martes el partido empieza a las 6:35 pm y además de ser Noche de Apreciación de Maestros, también es martes de tacos y cerveza.El miércoles los Chihuahuas jugarán como los Diablos y se regalarán gorras de los Diablos a las primeras mil 500 personas que ingresen al estadio con bolego pagado. También es Noche de Seniors, las personas de 60 años de edad o más reciben un voucher para un Jumbo Hot Dog que se puede hacer válido en Monchi’s o Rio Grrrande Grill en el estadio.Para el jueves se tiene programada la Noche de Apreciación de la Enfermera y de Agradecimiento a Militares y Rescatistas. Además es jueves de oferta con cerveza Budweiser o Bud Light, Margaritas, Pepsi de 20 oz, Value Popcorn y Chihua’rrrines a $2 dlls cada uno. La especial termina dos horas y media después de que se abran las puertas.Como recordatorio, aquellos que están en servicio activo y miembros militares veteranos pueden comprar boletos a través de GovX.com o en la taquilla para un 25% de ahorro en boletos para juegos de lunes a jueves. No incluye el 26 de marzo, el 10 de abril, el 2 de julio y el 3 de julio.Qué: Tacoma Rainiers vs El Paso ChihuahuasCuándo: del 8 al 11 de mayoDónde: Southwest University ParkHorario: Martes, miércoles y jueves a las 6:35 pm, viernes a las 7:05 pmPromocionesMartesTaco Tues & Brews, tacos $2 dlls, Cerveza Estrella 12 oz $2 dlls. La oferta termina 2 horas y media después de que se abran las puertas.Noche de apreciación de maestrosMiércolesDiablos Day, se regalarán mil 500 gorras de los Diablos de El PasoSeniors comen gratisNoche de voleibolJuevesJueves de DescuentoNoche de apreciación de la enfermeraJueves de Agradecimiento a militares y rescatistas

