El Festival Sin Fronteras llega por primera vez a dejar huella en el corazón y el gusto de la gente de la región.Amigos Invisibles, Hello Seahorse!, Siddartha, Silverio, Porter, Reyno, Polaris, Camilo Séptimo, Technicolor Fabrics, Rey Pila, Motor, Damian Wyldes; y de Ciudad Juárez: Dulce Mal, Tetas Lazer, Novo Pilota, y Pachamama Ska Roots están listos para dejar todo en el escenario a partir de las 12:00 del día.Si tu plan es llegar a la Plaza de la Mexicanidad desde temprano para apoyar al talento de Ciudad Juárez, y para que resistas la jornada de varias horas, habrá venta de alimentos, bebidas, y entretenimiento para los niños tomo tirolesa, toro mecánico, y brinca brinca.Hasta el momento y de acuerdo a promotores del evento, la presencia de todas las bandas anunciadas en el cartel está garantizada, la diversión, también.Festival Sin Fronteras5 de mayoPlaza de la MexicanidadDesde la 12:00 p.m.Boletos: VIP Mil 760 pesos, PIT mil 210 pesos, y general 352 pesos.Disponibles en Don Boletón, www.donboleton.com, Sounds y en taquilla el día del evento.Evento para todas las edades.Niños de 3 a 7 años entran gratis (un niño por adulto)Niños pagan boleto a partir de los 8 años.Sigue las últimas noticias en: FB/Festival Sin FronterasLos invitados:Amigos InvisiblesDesde Venezuela, viene esta banda a traer su ‘Paradise’ (nombre de su último disco) y a armar la gozadera con su festiva mezcla de disco, acid jazz y mucho funk.A Ciudad Juárez han venido dos veces, y en esta tercera ocasión, como una de las figuras estelares del Festival Sin Fronteras, te harán bailar con ‘Mentiras’, ‘Ponerte en Cuatro’, ‘Corazón Tatú’, ‘La Vecina’, ‘Sexy’, ‘La que me gusta’, ‘Disco Anal’, ‘Cuchi Cuchi’, ‘Qué Rico’, ‘Óyeme Nena’, ‘Viviré para ti’, y muchas otras.SiddhartaCon una discografía de apenas cuatro álbumes y una carrera que inició hace 10 años, el ex integrante de Zoé es una de las figuras más esperadas y de hecho, su presentación en el festival fue la última en ser anunciada.Hello Seahorse!El grupo formado por Denise (voz), Burgos (sintetizadores, bajo), Bonnz! (batería)Joe (guitarra, bajo), y Reez (percusiones en vivo) tiene una fuerte conexión con esta frontera.Joe Borunda, guitarrista y bajista de la banda es juarense, y Oro de Neta (Burgos) ha traído a distintos clubes de esta ciudad su dj set.Con una trayectoria que inició desde 2005, Hello Seahorse! se distingue por experimentar y reinterpretar sus temas en vivo.PorterLa banda originaria de Guadalajara, a quien muchos consideran lo más representativo del indie en México vuelve a esta frontera a conectarse con su público.El grupo, de acuerdo a una entrevista difundida a través del portal Lifeboxset trabaja en un nuevo disco que verá la luz a fines de este 2018 y en el que plasmarán sus emociones individuales.SilverioEs la tercera vez que Su Majestad Imperial viene a traer su “música electrónica de la era de las cavernas” –como él la define– a esta ciudad.Presenciar una fiesta a cargo de Silverio es algo que cambia la perspectiva de cualquiera. Su espectáculo puede horrorizar en el peor de los casos al ver que se quita toda la ropa, o hacer al público caer en el trance provocado por su música, que califica de tosca, bruta, sin la mínima intención de refinamiento electrónico o auditivo.Puedes entrar con:*Mochilas*Sombrillas*Bloqueador solar en crema*Paquetes de cigarrillos y goma de mascar nuevos.*Carreolas*Mantas o tapetes enrollablesNO se permite el ingreso de:*Sillas plegables.*Latas de aerosol*Bebidas alcohólicas.*Empaques de cigarrillos o goma de mascar abiertos.Recomendaciones:*Si tu plan es llegar desde temprano, viste ropa ligera, en colores claros y lleva tu calzado más cómodo.*Carga una chamarra ligera por si baja la temperatura por la noche.*El uso de bloqueador solar (en crema) es necesario, recuerda retocarlo cada tres horas.*Llevar una mochila es permitido y necesario.*Puedes estacionar tu auto frente a la Plaza de la Mexicanidad (en el conocido como Parque de las Lilas), y Parque Xtremo.*No descuides tus pertenencias (sobre todo celulares, identificaciones, dinero en efectivo).

