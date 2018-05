Lara Downes Nacionalismo musical

En la propuesta musical de Lara Downes convergen los valores e imaginarios del pasado estadounidense y los de su presente.Sin embargo, la magia no comienza ni termina en la interpretación; pues detrás de cada espectáculo de piano existe una cuidadosa investigación sobre el significado histórico y cultural de las piezas que conforman el repertorio.La música de Lara entiende, reelabora y transmite emociones de gran arraigo en la cultura de su país natal, hecho que la ha llevado a conectar con la sensibilidad de escuchas de distintas regiones y con muy diferentes estilos de vida.Pero de ello, más vale tener la experiencia que la idea; razón para que ningún melómano quiera perder la oportunidad de conocerla y escucharla en el concierto que ofrecerá el 9 de mayo en el Fox Fine Arts Recital Hall, a las 7:30 de la tarde.Lara Downes se encuentra entre los pianistas estadounidenses más importantes de su generación. Dedicada promover y reinterpretar la música nacional para audiencias diversas, Downes ha sido pionera dentro y fuera de los escenarios, pues sus inspiraciones parten de los legados históricos y familiares, así como de la memoria colectiva.La apuesta de Downes ha sido calificada como "deslumbrante" por Fanfare Magazine; descrita como "deliciosa, cambiante y soñadora" por The New York Times, y llamada "adictiva” por The Huffington Post.Su más reciente trabajo, “America Again”, fue incluido en la lista “Los 10 álbumes que salvaron 2016”. El Boston Globe lo calificó como “un bálsamo para un país dividido por la desunión”.Los catalizadores creativos de Downes son los músicos que la inspiran, desde Leonard Bernstein, hasta Nina Simone, mientras su trabajo explora la amplitud y diversidad de la historia estadounidense a través de su música.Ella escribe: "He viajado por todo el país y tocado para audiencias en pequeños pueblos y grandes ciudades. Aprendí que mi música es un puente hacia amistades inesperadas con personas que conocen versiones muy distintas de la América que conozco. No existe la típica vida estadounidense: hay millones de historias estadounidenses. La música nacional tiene una historia complicada, llena de contrastes y contradicciones, como la mía, y he aprendido que lo más hermoso de mí se reduce a mis contradicciones y contrastes".El Paso Pro- MúsicaLara Downes: “American Idols”9 de mayo, 20187:30 de la tardeUTEP Fox Fine Arts Recital Hall500 W University Ave M301, El Paso.1 915-747-5606Admisión general: $25 dólares.Boletos de venta en Ticketmaster.

