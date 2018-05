Chapuzón norteño

El Cinco de Mayo es un excelente pretexto para celebrar y de pasadita refrescarse del calor con un buen chapuzón en Wet N Wild que este sábado será anfitrión de la ‘Fiesta 5 de Mayo’, desde las 10:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche.El festejo será en grande y para eso habrá música en vivo amenizada por H Norteño, Majestad Chihuahua, Mi Barrio Colombiano y Banda Jerezana. Por lo que es una buena oportunidad para acudir con la familia y disfrutar de un día de campo agradable mientras se escucha música en vivo y, por qué no, se desempolva un poco el cuerpo con algo de baile.También se presentará Tempo Dancers, VIP Dance Crew y para reír un rato el Payaso Cachetín.Además, Wet N Wild es el lugar perfecto para celebrar las fiestas de cumpleaños o las reuniones entre familiares y amigos. Para ello cuentan con tarifas especiales para grupos, días de campo de empresas y eventos corporativos.Para la carnita asada aquí le rentan parrillas por $14.99 dólares, más impuesto, o bien, puede llevar su propia parrilla a gas. La renta de casilleros es de $6 dólares más un depósito de $4 dólares, y el chaleco salvavidas es gratis con un depósito de $10 dólares.Qué: Fiesta 5 de MayoDónde: Wet N Wild WaterworldCuándo: Sábado 5 de mayo 2018Horario: 10:00 am a 7:00 pmUbicación: 8804 S Desert Blvd, Anthony, TX, 79821Informes: 915 886 2222Entrada al evento gratis con el Pase de TemporadaMúsica en vivo conH NorteñoMi barrio colombianoMajestad de ChihuahuaBanda JerezanaSi Me RecuerdasTambién se presentaránTempo DancersVIP Dance CrewPayaso CachetínCOSTOS$ 24.99 más impuestos personas de 48 pulgadas y más.$ 21.99 más impuestos personas de menos de 48 pulgadas.$ 4.99 más impuestos, niños pequeños de 1-3 años.Pases de temporada $ 49.99 más impuestos.PARA QUE TU VISITA SEA PLACENTERA…Se te permite traer tu propia comida y bebida.No se permiten parrillas de carbón, recipientes de vidrio o mascotas (que no sean animales de servicio).Los Pases de temporada son válidos para todos los días de puertas abiertas, incluidos los días festivos, más Neon Paint Party.Alquiler de tubo $6.00 (balsas y tubos para todos los paseos provistos).Alquiler de parrilla: $14.99 más impuestos.Alquiler de casilleros: depósito reembolsable de 6 más 4 dólares.Estacionamiento regular $ 2.00 dólares.CALENDARIO TEMPORADA 2018 ¡COMO NUNCA!Viernes, 11 de mayo – School Days de 10 a.m. a 3 p.m. Las escuelas locales llevan a sus estudiantes a tomar el sol y chapotear en las olas. Abierto al público en general. No se permite el alcohol en este día.Sábado, 19 de mayo Scouts’ Day. Los exploradores disfrutarán de un día especial en el parque y luego acamparán durante la noche en los amplios terrenos de Wet 'N' Wild.Domingo, 20 de mayo - Chiquis Rivera en concierto. La cantante estadounidense y estrella de reality shows, Chiquis Rivera actuará en vivo en el escenario al aire libre del parque.26, 27, 28 de mayo: Barbecue KLAQ festival de tres días con competencias de barbacoa, platos de muestra, música en vivo, el torneo Sand Volleyball, el Summer Swimsuit Fashion Show, la barbacoa Beach Party y más .Domingo, 3 de junio - Sun City Pride trae su fiesta Sunday Splash Party a Wet 'N' Wild, un final apropiado para Pride Week.Domingo, 10 de junio - "El Komander" , el cantautor mexicano Alfredo Ríos, actuará en vivo en el escenario al aire libre del parque.Sábado, 16 de junio (8pm a 2am) - The Neon Paint Party, música electrónica de baile, efectos visuales deslumbrantes y mucha pintura que brilla intensamente en la oscuridad hacen que este evento de todas las edades sea uno de los más populares del parque.Miércoles, 4 de julio - Fiesta del 4 de julio: incluye horas extendidas y fuegos artificiales gratis en el estacionamiento a las 9PM.

