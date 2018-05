Todos a bailar en Mariachi Loco Festival

La Plaza San Jacinto, en pleno corazón del Centro de El Paso, se viste hoy viernes de manteles largos para celebrar una vez más el Mariachi Loco Festival, desde las 5:00 de la tarde y hasta las 2:00 de la mañana.Se espera la asistencia de 20 mil personas, que no solamente podrán disfrutar de la música de mariachi, sino también de antojitos mexicanos, ballet folclórico, la presencia de Carla Soto ‘La Plebe’, y para cerrar la noche con broche de oro, la Séptima Banda, que pondrá a bailar a todos los invitados.La entrada al evento es gratuita, pero antes necesita adquirir su boleto en cualquier sucursal de Metro PCS o de las tiendas Albertsons, o bien, escuchando las estaciones de radio La Tricolor 94.7 FM, La Suavecita 93.9 FM y The Fox 92.3 FM, para saber cómo ganar uno de los pases.Solamente las primeras 20 mil personas tendrán su espacio reservado. Los asistentes que lleguen en automóvil podrán estacionarlos en el espacio que se ubicará sobre la Mills Ave.Además de ‘La Plebe’, también estarán presentes Las Mitoteras y conductores de Univisión de El Paso, sin que falte la deliciosa comida mexicana que se podrá disfrutar al tiempo que se escucha la música del mariachi.Mariachi Loco Music Festival4 de mayo 20185:00 pm a 2:00 amSan Jacinto Plaza, 79901111 W. Mills Ave.Cupo limitado a las primeras 20 mil personasEntrada libre con boleto adquirido en Metro PCS, Albertsons o por medio de las estaciones de radio La Tricolor 94.7 FM, La Suavecita 93.9 FM y The Fox 92.3 FM

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.