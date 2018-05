Descubre nuevos sabores

Más que un régimen alimenticio, el veganismo es un estilo de vida que busca la armonía entre el medio natural, el ser humano y sus semejantes; pero ante todo, se trata de una postura ética y moral de respeto a la vida.En congruencia con estos principios, la explotación animal se evita en todos los contextos, no solo en la industria alimentaria o la cocina doméstica.Con el objetivo de dar a conocer los aspectos que abarca este estilo de vida y los beneficios que se obtienen a través de sus disciplinas afines, este seis de mayo Purific Nature Spa abrirá sus puertas en una edición del Festival vegano Juárez 2018.Este evento –gratuito y 100 por ciento familiar– ofrecerá venta de comida y productos veganos por parte de más de 50 expositores locales e internacionales. También pláticas abiertas al público y talleres a un costo simbólico, en tanto que, para los más pequeños, se prepara una serie de actividades entretenidas y de concientización.Además, se contará con un módulo para la adopción de mascotas y con la presencia de varias agrupaciones independientes dedicadas a la protección de las especies animales.Mientras se disfruta del aprendizaje, el recorrido, la oferta gastronómica y las compras, el ambiente estará amenizado por las presentaciones de artistas locales y, por todo esto, como en el plato vegano –que contiene lo necesario para una alimentación integral– nada hará falta en este festival.Festival vegano6 de mayo, 2018.10:00 de la mañana a 5:00 de la tardePurific Nature SpaCalle Rancho Aguacaliente, número 7220, Colonia Pradera Dorada.Entrada libre100% familiar.ProgramaEscenario:12:00 a 12:30: inauguración, Andrés Sotelo1:30 a 2:00: Luis Valadez2:00 a 2:30: Walter Bueno3:00 a 3:30: Adrián Acosta3:30 a 4:00: Los glass4:00 a 4:30: Let’s go to paradise.Salón:Pláticas (cupo limitado a 20 personas)12:15 a 12:45: Veganismo y medio ambiente, Patricia Vázquez.12:45 a 1:15: Veganismo: mitos y realidades, Carlos Morales.1:15 a 1:45: Alimentación vegana y reversión de enfermedades, Patricia Vázquez.3:00 a 3:30: Tenencia responsable de mascotas, Raún Ruíz.3:30 a 4:00: Veganismo: haz fácil la transición.4:00 a 4:30: Actívate por los animales, Karla Reyes y Víctor Flores.Cocina:Talleres (cupo limitado a 10 personas)12:00 a 1:00: Postres veganos, Eduardo Rodríguez. Costo: $125 pesos.1:00 a 2:00: Un día de comida vegana, Samuel García. Costo: $150 pesos.2:00 a 3:00: Postres crudi- veganos, Samuel García. Costo: $200 pesos.3:00 a 4:00 de la tarde: Leches y otros sustitutos vegetales, Ana Karen Salazar. Costo: $150 pesos.Zona infantil:(Junto a la plaza de comidas)12:00 a 1:00: rincón del libro, Petauro Lector.1:15 a 1:45: cuenta cuentos, Cocuyos.1:30 a 2:30: pinta caritas Pincel.Todo el día: dibujos para colorear.Jardín:11:00 a 11:30: clase de yoga con Leonel Pillado, Ananda Collective12:00 a 12:30: clase de meditación con Carlos Coutiño, Kandara House1:00 a 3:00: taller de germinados con Gabriel Anguiano (costo del taller $300 pesos, cupo limitado a 15 personas).Módulos (todo el día)Plaza de comidaMercaditoRescatistas independientesAdopciones de mascotasAgrupaciones defensoras de los animalesRecepción de donaciones para perros y gatos.

