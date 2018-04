Cena estilo europeo

Las Cruces tiene fama de ser un destino donde convergen diversos sobres de la cocina Mexicana, pero su fama mundial trasciende fronteras, ya que el paisaje culinario ha sido cada vez más atractivo para los sabores de todo el mundo.Cuando se inauguró A Bite of Belgium en 2012, el enfoque del restaurante fue promover auténtica y sabrosa cocina belga por un costo razonable.Famoso por auténticos y cálidos wafles elaborados con azúcar para el desayuno y el brunch, el restaurante también presentó un menú de almuerzo de inspiración europea.Ahora, A Bite of Belgium también ha empezado a servir la cena, con un menú inspirado y delicioso para el público que gusta de comer fuera de casa en la cena.Los nuevos elementos de la cena fueron especialmente desarrollados para proporcionar una amplia gama de sabores únicos a los comensales, con un estilo europeo pronunciado.Para una maravillosa trucha almandina a la sartén con cebollas rojas, alcaparras, almendras y un acabado de pan burr blanc, a un abundante cordero asado al estilo australiano.A Bite of Belgium está decidido a ofrecer opciones sabrosas que no se pueden encontrar en otros restaurantes.Las parejas pueden compartir una deliciosa pechuga de pato crujiente para dos, una magnífica comida que lentamente se rinde a la perfección dorada.El filet mignon a la parrilla es otro de los favoritos de la casa, un total de seis onzas de carne Angus preparada a pedido.Otros platos principales incluyen salmón escalfado, pasta primavera y muchos otros.Para un apetito más ligero, A Bite of Belgium ofrece una increíble Brie Burger, que consiste en la selección de carne que elija el comensal o, cuando esté disponible, bisontes cocinados a pedido y coronados con cebollas caramelizadas, queso brie, lechuga romana y tomates Roma en un pan de brioche.La ensalada de pera de endibia y escalfados combina una mezcla de primavera fresca y orgánica con tomates Roma, cebollas rojas, peras amarillas escaldadas de Borgoña, queso azul y nueces confitadas.Hay otras cuatro ensaladas para elegir, además de un soupe du jour diario.El restaurante ha preparado una lista de cervezas y vinos para sus clientes, con recomendaciones de maridaje de vinos seleccionados a mano, que coinciden con la mayoría de los platos principales.Para aquellos que prefieren comer al aire libre, A Bite of Belgium cuenta con un cómodo patio con calefacción y refrigeración para proporcionar la experiencia perfecta.Toma notaAbierto para la cena de miércoles a domingo, a partir de las 5 p.m. a las 9 p.m., y se recomienda hacer reservas llamando al (575) 527-2483.A Bite of Belgium741 N. Alameda Boulevard en Las Cruces, NM

